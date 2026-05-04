Demi Moore
© Getty Images

Filmfestival

Demi Moore sitzt in Cannes-Jury

04.05.26, 21:52
Die Filmfestspiele in Cannes haben die Schauspielerin Demi Moore ("The Substance") in die Jury berufen.  

Das teilte das Filmfestival mit. Neben der Hollywood-Schauspielerin sitzen acht Filmschaffende in der Jury, die über den Hauptpreis, die Goldene Palme, entscheiden. Dazu gehört der schwedische Schauspiel-Star Stellan Skarsgård ("Sentimental Value") und die chinesische Regisseurin Chloé Zhao ("Nomadland", "Hamnet").

Bekannt war bereits, dass der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook ("Oldboy", "No Other Choice") dieses Jahr die Jury-Leitung übernimmt. Zu den weiteren Mitgliedern zählt laut Mitteilung die irisch-äthiopische Schauspielerin Ruth Negga, die belgische Regisseurin und Drehbuchautorin Laura Wandel, der chilenische Regisseur Diego Céspedes sowie der ivorisch-amerikanische Schauspieler Isaach De Bankolé und der Drehbuchautor Paul Laverty aus Schottland.

Laut US-amerikanischen Medienberichten soll Schauspieler Jacob Elordi als Jury-Mitglied im Gespräch gewesen sein, habe aber wegen einer Fußverletzung absagen müssen, wie etwa "Variety" schrieb. Das Filmfestival in Cannes ist vom 12. bis zum 23. Mai geplant.

