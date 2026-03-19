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Thomas Müller
© Getty Images

Bittere Niederlage

Müller verpasst erste Titelchance

19.03.26, 08:16
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Thomas Müller (36) und die Vancouver Whitecaps sind im Achtelfinale des Concacaf Champions Cup ausgeschieden. Nach der Niederlage gegen Seattle ist die erste Titelchance der Saison bereits dahin.

Für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps ist die erste Titelchance der Saison bereits vorbei. Nach der 0:3-Pleite am vergangenen Freitag verloren die Kanadier auch das Rückspiel im Achtelfinale des Champions Cup in der Nacht auf Donnerstag gegen die Seattle Sounders mit 1:2.

Zunächst sah es nach einer möglichen Aufholjagd aus: In der 24. Minute bereitete Müller die Führung durch Jeevan Badwal vor. Den Whitecaps fehlten zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Treffer für das Weiterkommen. Doch die Gastgeber aus Seattle schlugen in der Schlussphase eiskalt zurück.

Musovski (79.) und Rothrock (83.) drehten die Partie kurz vor Schluss zum 1:2-Endstand. Damit schied Vancouver mit einem Gesamtergebnis von 1:5 aus. Schon in der vergangenen Saison verpassten die Whitecaps den Titel – damals aber erst im Finale gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul.

Trainer trotz Aus zufrieden

Coach Jesper Sørensen lobte trotz der Niederlage die Einstellung seiner Mannschaft: "Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns." Er räumte jedoch ein, dass die Hypothek aus dem Hinspiel zu groß war: "Wir haben es uns vor einer Woche selbst zu schwer gemacht."

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