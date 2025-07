Ferien-Highlight im Salzkammergut: Kletterpark für die ganze Familie

Neuer Kletterpark in Gosau zieht Familien an: Action, Natur und Spaß für Kinder ab 4 Jahren im Tannenwald.

Gosau. Viele Familien nutzten am Wochenende das schöne Wetter für einen Ausflug in den neuen Kletterpark Gosau. Besonders die Lage im kühlen Tannenwald und die Parcours ab 4 Jahren kamen gut an. Zwischen den Stationen laden Picknicktische zum Verweilen ein, bevor die Routen schwierig werden.

Selbst im anspruchsvolleren Bereich können Kinder mit Elternbegleitung mitklettern. Ein Highlight ist der Flyerparcours „Spidy“, der in 10 Metern Höhe durch die Baumkronen führt. Der Walderlebnispark Gosau bietet vom Frühjahr bis in den Herbst ein ideales Freizeitprogramm In der Ferienzeit ist der Park von Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.