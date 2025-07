Zug crasht Auto samt "STOP"-Schild in Straßengraben Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug der Erlauftalbahn kam es Dienstag in den frühen Morgenstunden in Purgstall. Angesichts der Einsatzbilder grenzt es an ein Wunder, dass der Autofahrer überlebt - und sich selbst aus dem Wrack befreit hat.