"Essen auf Rädern": Über 2,6 Millionen Portionen wurden 2024 geliefert

Mehr als 2,6 Millionen Mal klopfte 2024 eine helfende Hand an die Tür - mit einer warmen Mahlzeit im Gepäck. Das Projekt "Essen auf Rädern" hat sich in Niederösterreich längst als Lebensstütze für viele Menschen etabliert.

Im Jahr 2024 wurden in Niederösterreich exakt 2.649.417 Portionen durch das Projekt "Essen auf Rädern" zugestellt. Ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen erhielten damit täglich eine warme Mahlzeit direkt an die Haustür. "Essen auf Rädern wird täglich direkt zur Haustüre gebracht. Es ist somit ein beliebtes und bequemes Service für all jene, die nicht oder nicht mehr selbst kochen können, aber auch nicht auf hochwertige und warme Mahlzeiten verzichten wollen“, so die beiden Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ).

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrätin Eva Prischl. © NLK Pfeffer

Das Land Niederösterreich stellte dafür über 1,85 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. 135 Gemeinden sowie 121 weitere Träger wie das NÖ Hilfswerk, die Volkshilfe, das Rote Kreuz und zahlreiche Pfarren führen das Angebot durch. Zur Auswahl stehen je nach Anbieter Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost oder fleischlose Gerichte. Für viele Menschen bedeutet diese tägliche Lieferung mehr als nur eine Mahlzeit. Sie bringt ein Stück Sicherheit, Struktur und Zuwendung in den Alltag.