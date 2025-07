Zug crasht Auto samt "STOP"-Schild in Straßengraben

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug der Erlauftalbahn kam es Dienstag in den frühen Morgenstunden in Purgstall. Angesichts der Einsatzbilder grenzt es an ein Wunder, dass der Autofahrer überlebt - und sich selbst aus dem Wrack befreit hat.

© FF Feichsen NÖ. Wie die ÖBB in den Morgenstunden bestätigte, war die Strecke wegen des Verkehrsunfalls zwischen den Bahnhöfen Scheibbs und Purgstall an der Erlauf voraussichtlich bis 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Grund: Einsatzkräfte waren an einer Unfallstelle bei der Arbeit. Die Karambolage selbst, bei der ein Pkw samt Andreaskreuz und "STOP"-Schild in einen Straßengraben geschleudert wurde, hatte sich um 6.30 Uhr ereignet. © FF Feichsen Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend den Rettungsdienst, einen Notarzt, die Feuerwehr sowie den Einsatzleiter der ÖBB. Der Lenker des Pkw - der sich selbst aus dem völlig zertrümmerten Wagen gerettet hatte - wurde vom Roten Kreuz Scheibbs notärztlich versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Für die Bergung des Fahrzeugs standen die Feuerwehren Feichsen und Scheibbs im Einsatz. Nach erfolgreicher Bergung wurde das Wrack gesichert auf einem Abstellplatz abgestellt. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.