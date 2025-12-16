Alles zu oe24VIP
Thomas Müller
Süßes Posting

Thomas Müller ist zurück und zeigt emotionales Familienfoto

16.12.25, 16:24
Nach Monaten der Trennung wegen Thomas Müllers Engagement in Kanada sind der Fußballweltmeister und seine Frau Lisa wieder vereint. Auf Instagram teilen die beiden ein inniges Foto mit ihrem Hund – und die Fans sind begeistert. 

Thomas Müller hat die letzten Monate in Kanada verbracht, wo er für die Vancouver Whitecaps in der MLS spielte.

Zurück in die Heimat 

Trotz einer sportlichen Niederlage im Finale gegen Inter Miami (3:1) hat er nun den Weg zurück in die Heimat gefunden. Am Dienstag, dem 16. Dezember, teilte der Fußballer auf seinem Instagram-Profil ein herzergreifendes Foto mit seiner Frau Lisa und ihrem Hund.

Liebevolle „Abschlabberung“ 

Das Bild zeigt das Paar in dunkelblauen Daunenjacken, während der Familienhund Lisa eine liebevolle „Abschlabberung“ verpasst. Thomas Müller trägt eine graue Strickmütze, die an die amerikanische MLS-Liga erinnert.

Fans feiern es 

„Weihnachten ist Familienzeit“, kommentiert er das Bild, das bereits innerhalb einer halben Stunde von rund 35.000 Followern mit einem Like bedacht wurde.

