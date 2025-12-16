Olympia-Traum von ÖSV-Star geplatzt

Der 25-jährige Steirer verspürte nach einem Sprung über die Kamelbuckel Schmerzen im rechten Knie.

Nach einer Erstuntersuchung in Görden durch Teamarzt Dr. Anton Wicker jun. wurde der Speed-Spezialist zur weiteren Abklärung nach Innsbruck gebracht. Eine dort durchgeführte MRT-Untersuchung ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Meniskusriss im rechten Knie.

Operation in Graz

Stefan Eichberger wird noch heute weiter nach Graz verlegt, wo er operiert werden soll. Er fällt damit für den Rest der Saison aus und verpasst damit auch die Olympischen Spiele in Cortina.