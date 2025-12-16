Alles zu oe24VIP
Dembele
© Getty

THE BEST

Nach Ballon d'Or: Dembele krönt sich auch zum FIFA-Weltfußballer

16.12.25, 18:38
Am Dienstagabend blickte die Fußball-Welt nach Doha: Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres setzte sich PSG-Star Ousmane Dembélé die nächste Krone auf.  

Denn nach seinem Triumph beim Ballon d’Or holte sich der Franzose nun auch die begehrte FIFA-Trophäe und krönt damit eine herausragende Saison mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

Auch bei den Frauen gab es eine klare Siegerin: Aitana Bonmatí vom FC Barcelona wurde bei der Gala des Weltverbandes Fifa bereits zum dritten Mal in Folge als Weltfußballerin ausgezeichnet – ein weiterer Beweis für ihre Ausnahmestellung im Weltfußball. 

+++ Mehr Infos in Kürze +++

