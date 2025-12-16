Sturz: Assinger musste unters Messer

Bittere Nachrichten aus St. Moritz.

Am vergangenen Freitag stürzte der Kärntner bei einem Training in St. Moritz schwer auf die rechte Schulter. Die Diagnose nach Untersuchungen in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck: Mehrere Sehnenrisse! Die Konsequenz: Operation – erfolgreich verlaufen.

Mitter springt ein

Doch Assinger wird dem Team bis zu vier Wochen fehlen. Jetzt springt ein anderer ein! Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin, übernimmt zusätzliche Aufgaben. Seine klare Ansage: „Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt.“

Nächstes Ziel: Olympia in Cortina

Assinger ist nicht nur ÖSV-Damen-Cheftrainer, sondern auch der Bruder von TV-Star Armin Assinger. Bis zu den Olympischen Spielen in Cortina soll er aber wieder fit sein.