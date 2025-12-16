Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Sturz: Assinger musste unters Messer
© Gepa

Schock

Sturz: Assinger musste unters Messer

16.12.25, 15:52
Teilen

Bittere Nachrichten aus St. Moritz.

Am vergangenen Freitag stürzte der Kärntner bei einem Training in St. Moritz schwer auf die rechte Schulter. Die Diagnose nach Untersuchungen in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck: Mehrere Sehnenrisse! Die Konsequenz: Operation – erfolgreich verlaufen.

Mitter springt ein

Doch Assinger wird dem Team bis zu vier Wochen fehlen. Jetzt springt ein anderer ein! Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin, übernimmt zusätzliche Aufgaben. Seine klare Ansage: „Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt.“

Nächstes Ziel: Olympia in Cortina

Assinger ist nicht nur ÖSV-Damen-Cheftrainer, sondern auch der Bruder von TV-Star Armin Assinger. Bis zu den Olympischen Spielen in Cortina soll er aber wieder fit sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden