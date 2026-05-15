Technik-Panne bei ESC-Probe: Show unterbrochen!

Was für ein Nervenkrimi hinter den Kulissen der Wiener Stadthalle! Einen Tag vor dem weltweiten Millionen-Event kämpft die erste Presse-Probe für das große Finale mit Technik-Problemen.

Die Nerven liegen blank! Eigentlich sollte die erste Probe für das morgige Finale am Samstag, dem 16. Mai, wie am Schnürchen laufen. Doch statt einer glanzvollen Show erlebten die Augenzeugen in der Halle ein echtes Pannen-Festival gleich zu Beginn.

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Schon der Start der Probe verzögerte sich spürbar – hinter den Kulissen wurde hektisch an den Regiepulten geschraubt. Als es dann endlich losging, bekamen die Zuschauer zumindest optisch ein echtes Highlight geboten: Die Final-Show wird offiziell mit einer spektakulären Video-Reise von Vorjahressieger JJs Papierschiffchen von Basel in Richtung Wien eröffnet.





Direkt im Anschluss folgte der große Moment für JJ: Ein glanzvoller Gold-Auftritt mit der Siegerhymne „Wasted Love“, live begleitet von einem wuchtigen Orchester. Danach startete der traditionelle Fahnenlauf der 25 verbliebenen Finalisten. Alles wirkte für einen kurzen Moment perfekt – doch dann folgte der Schock mitten in der Parade.

Blackout-Schock bei Cosmó: Im Dunkeln über die Bühne!

Als die 25 Kandidaten nacheinander mit ihren Nationalflaggen einliefen, passierte das Hoppala: Ausgerechnet als unser österreichischer Teilnehmer Cosmó stolz mit der Fahne über die Bühne ging, streikte die Technik. Dem Austro-Star wurde mitten im Einlauf einfach das Licht abgedreht! Cosmó stand plötzlich im Dunkeln.

Linda Lampenius und Pete Parkkonen als große Favoriten. © Getty Images

Probe abgebrochen: Alles wieder von vorne!

Die Regie musste die Notbremse ziehen: Die gesamte Probe wurde abgebrochen! Das Eröffnungsspektakel, die Video-Reise, der JJ-Auftritt und die komplette Flaggenparade mussten noch einmal komplett von vorne gestartet werden. Für alle Beteiligten eine enorme mentale Belastungsprobe so kurz vor der wichtigsten Show des Jahres. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski waren bis dahin noch gar nicht zu sehen.