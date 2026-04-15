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Neue Zahlen: Teuerung steigt schon auf 3,1 Prozent
© Getty

Inflations-Knaller

Neue Zahlen: Teuerung steigt schon auf 3,1 Prozent

15.04.26, 21:34
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Die Statistik Austria veröffentlicht am Donnerstagvormittag Detailzahlen zur Inflationsentwicklung im März.  

Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise haben die Inflationsrate sprunghaft ansteigen lassen. Die Verbraucherpreise legten im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 3,1 Prozent zu, im Februar lag die Teuerung noch bei 2,2 Prozent.

In Österreich verteuerte sich Energie im März laut Schnellschätzung im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent. Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol kosteten um 2,4 Prozent mehr. Der wichtigste Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen, die sich um 4,5 Prozent verteuerten.

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