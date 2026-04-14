Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Kardashian
© Getty Images

Neue Kultur-Lady?

"The Fear of 13": Kim Kardashian produziert Broadway-Stück

14.04.26, 11:04
Teilen

Über einen Mann, der zwei Jahrzehnte in einer Todeszelle verbrachte und seine Unschuld beteuert - Mit Adrien Brody und Tessa Thompson

Reality-TV-Star Kim Kardashian steigt ins Theatergeschäft ein und beteiligt sich als Produzentin an dem Stück "The Fear of 13". Das Drama behandelt einen heiklen Fall des US-Justizsystems: Ein Mann verbrachte mehr als zwei Jahrzehnte in der Todeszelle und beteuert seine Unschuld.

Nach einem erfolgreichen Lauf in London kommt die Produktion nun in die USA an den Broadway, eine der wichtigsten Theaterbühnen der Welt. Auf der New Yorker Bühne stehen der zweifache Oscar-Preisträger Adrien Brody ("Der Brutalist") als Nick Yarris sowie die Golden-Globe-nominierte Tessa Thompson ("Hedda").

© Getty Images

Als Produzentin ist Kardashian vor allem an Finanzierung und Vermarktung der Produktion beteiligt. In einer Instagram-Story sagte die 45-Jährige, Theater könne Menschen bewegen. Wer eine solche Geschichte live erlebe, behalte sie im Gedächtnis. "Ich hoffe, dass diese Inszenierung eine Diskussion über die wahre Bedeutung von Gerechtigkeit anregt", sagte sie winkend in der Kamera.

Kardashian: Könnte nicht stolzer sein

Kim Kardashian
© Getty Images

Kardashian polarisiert, auch wenn sich die vierfache Mutter über ihre Rolle im Reality-TV hinaus etabliert hat: Ihre Schauspielleistungen, etwa in "American Horror Story" und "All's Fair", erhielten gemischte Kritiken. Auch ihr Broadway-Debüt sorgt online für Diskussionen. Auf Instagram stellen Nutzer ihren Einfluss als Produzentin infrage oder vermuten, dass Auszeichnungen wie der begehrte Tony-Award eher ihre Motivation sind. Kardashian erklärte hingegen, sie "könnte nicht stolzer sein", ihr Broadway-Debüt mit einem bedeutenden Projekt zu geben.

Neben ihrem Unternehmensimperium arbeitet Kardashian seit Jahren daran, Rechtsanwältin zu werden. Laut dem Magazin "People" legte sie das sogenannte California Bar Exam ab. Ihr verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen