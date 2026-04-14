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Beliebte Pasta-Kette schließt Filiale in Wiener Innenstadt

14.04.26, 08:29
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Ab Donnerstag schließt Vapiano ihren Standort im historischen Wiener Moulin Rouge-Gebäude. Der Grund: Das Unternehmen will sich neu orientieren.

Die Pasta-Kette Vapiano schließt an Donnerstag ihren Filiale im im historischen Wiener Moulin Rouge-Gebäude. Somit gibt es statt bisher acht nur sieben Wiener Standorte. Das Lokal bestätigt per Aushang ebenfalls die Schließung. Der Standort in der Walfischgasse 11 überstand noch 2020 eine Insolvenz.

Gegenüber der Regionalzeitung "Mein Bezirk" erklärt das Unternehmen, dass die Schließung im Rahmen einer strategischen Portfolio-Anpassung erfolgt. Vapiano will sich in Österreich, ihren zweitgrößten Markt, neu Ausrichten. In Wien befinden sich sogar die meisten Filialen der Marke.

Andere Standorte sollen modernisiert werden

Mit der Schließung will die Pasta-Kette ihre bestehenden Standorte modernisieren, neue Konzepte einführen und ihre Qualität verbessern. Im November 2024 wurde das Restaurant am Westbahnhof um rund 1,5 Millionen Euro erneuert und die Filiale in der Herrengasse wurde im Juni 2025 um 1,4 Millionen Euro neu gestaltet.

Das Unternehmen will in der Zukunft an die neuen Konsumgewohnheiten ihrer Gäste anpassen. Vapiano will mithilfe modernes Designs, digitale Betriebssysteme wie Kiosk-Terminals und Apps bei den Kunden punkten. Philipp Zinggl, Chief Restaurant Officer und Geschäftsführer von Vapiano Österreich, betont laut "Mein Bezirk": "Standortentscheidungen sind Teil einer langfristigen strategischen Betrachtung. Unser Ziel ist es, ein modernes, leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Standortnetz zu sichern und gezielt weiterzuentwickeln."

Das Personal vom Wiener Moulin Rouge-Gebäude soll nich entlassen werden, sondern in anderen sieben Filialen übernommen werden. Zusätzlich testet Vapiano in den restlichen Bundesländern ein neues Konzept aus. In Graz wird Ende April 2026 die erste "Vapiona picolo" eröffnet. Dabei handelt es ich um ein kompaktes Konzept mit einer Shop-in-Shop-Lösung.

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