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Anton-Baumgartner-Straße Liesing
© Googlemaps

Drama in Liesing

Mädchen (10) von Auto gerammt: schwer verletzt

08.04.26, 11:40
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Der Unfall ereignete sich in Wien-Liesing. 

Wien. Der furchtbare Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Liesing. Nach ersten Informationen soll ein 37-Jähriger gerade sein Auto in der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz gelenkt haben. Dabei wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um an anderen Fahrzeugen, die dort gerade anhielten, vorbeizufahren.

Genau in diesem Moment wollte die 10-Jährige gerade von links nach rechts die Straße überqueren. Sie lief zischen den stehenden Autos vorbei und wurde dann von dem Fahrzeug des 37-Jährigen mit voller Wucht erfasst und zu Boden geschleudert.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenprall erlitt eine Kopfverletzung sowie einen Bruch eines Sprunggelenks. Die Kleine musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

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