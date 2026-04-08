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Seestadt Kletterturm Unfall 11-Jähriger
© Viyana Manset Haber

Schwer verletzt

Bub (11) vier Meter von Klettergerüst gestürzt

08.04.26, 09:48 | Aktualisiert: 08.04.26, 12:21
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Zum Kletterunfall kam es auf einem Spielplatz in der Seestadt in Wien: Der abgestürzte Schüler wurde per Hubschrauber ins Spital gebracht.

Wien. Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend in der Donaustadt rund vier Meter von einem Klettergerüst mit Rutsche gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr bei der Ilse-Buck-Straße auf dem sogenannten Drei-Türme-Spielplatz im Bereich Quartier am Seebogen in der Seestadt, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

Der Bub, der wohl unvorsichtigerweise zu einer der Spitzen der pyramidenartigen Holzkonstruktionen hochgeklettert und von dort in die Tiefe gefallen war, musste notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule und auf weitere innere Verletzungen mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden.

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