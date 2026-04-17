Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 85.00 aktien up +13.64% Andritz AG 69.60 aktien up +2.5% BAWAG Group AG 156.50 aktien up +1.56% CA Immobilien Anlagen AG 26.850 aktien up +1.9% DO & CO Aktiengesellschaft 183.80 aktien up +3.49% EVN AG 27.950 aktien down -1.76% Erste Group Bank AG 107.60 aktien up +2.18% Lenzing AG 24.850 aktien up +2.05% OMV AG 56.45 aktien down -4.08% Oesterreichische Post AG 35.000 aktien up +1.45% PORR AG 39.700 aktien up +1.28% Palfinger AG 37.100 aktien up +2.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.680 aktien up +3.27% SBO AG 36.100 aktien down -1.1% STRABAG SE 89.20 aktien up +0.9% UNIQA Insurance Group AG 16.560 aktien up +0.12% VERBUND AG Kat. A 61.80 aktien down -2.98% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.90 aktien up +0.75% Wienerberger AG 26.160 aktien up +4.98% voestalpine AG 43.280 aktien up +3.64%
  1. oe24.at
  2. Business
Lufthansa
© Getty Images

Engpässe

Kerosin wird knapp: Drohen im Sommer Flugausfälle und teure Tickets?

17.04.26, 14:55
Teilen

Der Krieg im Nahen Osten bringt Europas Luftverkehr ins Wanken. Experten warnen vor Kerosin-Engpässen schon ab Ende Mai. Für Reisende könnte das spürbare Folgen haben. 

Der internationale Airline-Verband International Air Transport Association (IATA) schlägt Alarm: Wegen des Kriegs rund um den Iran könnte Kerosin knapp werden. Generaldirektor Willie Walsh warnt vor möglichen Flugausfällen in Europa. Entscheidend sei nun, alternative Lieferwege zu sichern und Notfallpläne vorzubereiten.

Straße von Hormus als Risiko

Ein Großteil des Kerosins kommt aus dem Nahen Osten, vor allem über die Straße von Hormus. Beschädigte Öl-Anlagen und gestörte Lieferketten verschärfen die Lage. Laut Experten könnten mehrere europäische Länder bereits in den kommenden Wochen von Engpässen betroffen sein.

Tickets werden deutlich teurer

Die Folgen sind bereits spürbar: Flugpreise steigen. „Die Ticketpreise werden stark steigen, damit wird die Nachfrage nach Flugdienstleistungen zurückgehen“, sagte Gabriel Felbermayr. Besonders Fernreisen nach Südostasien oder Australien sind deutlich teurer geworden.

Die Lufthansa hat bereits reagiert: Ihre Regionaltochter wird teilweise stillgelegt, 27 Maschinen bleiben am Boden. Auch Streiks verschärfen die Situation zusätzlich. Branchenvertreter warnen vor wirtschaftlichen Schäden.

Europa sucht Ersatz

Bisher kamen rund 75 Prozent der Kerosin-Importe aus dem Nahen Osten. Ersatzlieferungen, etwa aus den USA, können nur etwa die Hälfte kompensieren. Die International Energy Agency sieht daher eine mögliche Knappheit in den nächsten Wochen.

Die Branche verlangt staatliche Eingriffe: Reserven sollen freigegeben und Lieferwege ausgeweitet werden. Auch rechtlich könnte sich etwas ändern: Airlines wollen, dass Ausfälle wegen Treibstoffmangel als „außergewöhnliche Umstände“ gelten, dann müssten Passagiere keine Entschädigung erhalten.

Erste Probleme in Italien

Die Billig-Airline Wizz Air meldete bereits kurzfristige Engpässe an Flughäfen in Venedig, Brindisi und Catania. „Wir hatten Probleme aufgrund eines Engpasses an Flugbenzin in drei italienischen Flughäfen“, sagte Firmenchef Jozsef Varadi.

Die Lage sei aktuell noch unter Kontrolle, doch die Unsicherheit bleibt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen