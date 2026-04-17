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Prognose

Schock für Urlauber: Flugpreise gehen durch die Decke

Von
17.04.26, 09:19 | Aktualisiert: 17.04.26, 11:28
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Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwartet infolge des Iran-Kriegs deutlich höhere Kosten für Flugreisende.

"Die Ticketpreise werden stark steigen, damit wird die Nachfrage nach Flugdienstleistungen zurückgehen", sagte der Ökonom dem Deutschlandfunk in seiner Funktion als deutscher "Wirtschaftsweiser". Wenn die Nachfrage sinke, tue das auch das Angebot: Einzelne Flugverbindungen könnten entfallen, weil sie sich nicht mehr rechnen.

Grund sei die im Zuge des Iran-Kriegs blockierte Straße von Hormuz, die zu einer Knappheit von Kerosin und Diesel auf dem Weltmarkt führe, so Felbermayr. Daher erwarte er auch an den Tankstellen in den nächsten Monaten wenig Entlastung. Das sei der geringen Produktion von Diesel und Kerosin in Europa geschuldet.

Felbermayr gegen Tankrabatte

Auf diese Lage nun mit einem Tankrabatt zu reagieren, wie es die deutsche Bundesregierung plant, hält der Wifo-Direktor allerdings für einen Fehler. Wenn man den Sprit vergünstige, gebe es weniger Anreize, weniger oder langsamer zu fahren, wie es in einer Knappheit angemessen wäre, betont er. "Das wiederum bedeutet, dass wir zu viel Nachfrage nach den knappen Rohstoffen haben und das treibt erst recht die Marktpreise von Diesel und Benzin nach oben."

Stattdessen wäre es besser, das Geld am Strommarkt einzusetzen, schlägt Felbermayr vor. So könne man dafür sorgen, "dass dauerhaft die Steuerbelastung in diesem Bereich geringer wäre". Felbermayr wurde vor wenigen Wochen in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland berufen, den sogenannten Rat der Wirtschaftsweisen.

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