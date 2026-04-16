Streik-Welle geht weiter: Auch Österreich betroffen

Der Lufthansa-Streik eskaliert weiter und trifft jetzt auch Österreich mit voller Wucht. Reisende müssen sich auf massive Probleme einstellen.

Bereits den vierten Tag in Folge legen Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa die Arbeit nieder. Der Tarifkonflikt ist festgefahren, Schlichtungsversuche sind gescheitert und die Folgen sind dramatisch: Hunderte Flüge wurden gestrichen.

Österreich-Flüge massiv betroffen

Auch für Passagiere in Österreich wird die Lage jetzt ernst. Besonders Verbindungen über die großen Drehkreuze Frankfurt und München sind betroffen. Genau dort, wo viele Flüge aus Wien, Salzburg oder anderen Städten umsteigen. Das bedeutet: Selbst wenn der Flug nicht direkt gestrichen wird, kann es zu Verspätungen, Umbuchungen oder verpassten Anschlüssen kommen.

Hunderte Flüge fallen aus

Allein in Frankfurt zeigt sich das Ausmaß des Chaos: Von über 1.300 geplanten Starts und Landungen wurden rund 656 gestrichen, der Großteil davon betrifft die Lufthansa. Neben der Kern-Airline sind auch Tochtergesellschaften wie Lufthansa Cargo und Cityline betroffen. Selbst bei der Tochter Eurowings kommt es zu Einschränkungen, auch wenn ein Teil der Flüge noch durchgeführt werden kann.

Streik-Welle geht weiter

Ein Ende ist nicht in Sicht. Gewerkschaften haben bereits weitere Streiks angekündigt, auch in den kommenden Tagen könnte der Flugverkehr stark eingeschränkt bleiben. Für Reisende heißt das: Unsicherheit pur. Wer in den nächsten Tagen fliegen will, sollte unbedingt den aktuellen Flugstatus prüfen – und sich auf kurzfristige Änderungen einstellen.