Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
lufthansa
© Getty Images

Flüge gestrichen

Tag 2 im Pilotenstreik bei Lufthansa: Auch Wien betroffen

14.04.26, 08:39 | Aktualisiert: 14.04.26, 13:49
Teilen

Mehrere Lufthansa-Flüge von und nach Österreich gestrichen. An den großen Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München erneut jeweils hunderte Starts und Landungen abgesagt.

Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen weiterhin mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Vereinigung Cockpit (VC) setzt heute ihren am Montag begonnenen Pilotenstreik fort. Betroffen sind laut Gewerkschaft weiterhin die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline. In Salzburg wurden für heute jeweils drei Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt gestrichen, in Wien wurden zwei Frankfurt-Flüge gecancelt.

flughafen schwechat
© wikipedia

Reisende aus Österreich, die über die Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt oder München einen Kurz- oder Langstreckenflug gebucht haben, sind vom Streik betroffen. Die Pilotinnen und Piloten des Ferienfliegers Eurowings sollten hingegen am Dienstag ihre Arbeit wieder aufnehmen. Dann kommt es allerdings am Mittwoch und Donnerstag bereits zum nächsten Ausstand. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Mit dieser fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen.

Hunderte Lufthansa-Flüge in Frankfurt und München gestrichen

An den großen Drehkreuzen Frankfurt und München wurden für Dienstag erneut jeweils hunderte Starts und Landungen abgesagt. An jedem Streiktag sind mehrere zehntausend Passagiere gezwungen, ihre Reisepläne zu ändern. Es handelt sich bereits um die dritte Streikrunde der Piloten im laufenden Jahr. In der vergangenen Woche hatten zudem die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter gestreikt.

Zwischen den Tarifparteien sind die Fronten verhärtet. Während die VC Angebote zu den strittigen Fragen um Betriebsrenten und Einkommen verlangt, lehnt das Management deutliche Kostensteigerungen bei der Kerngesellschaft ab. Jeder Streik verkleinere die betroffene Fluggesellschaft, hatte Personalchef Michael Niggemann gewarnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen