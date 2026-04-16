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© Getty

Diesel-Alarm

Energiehandel warnt vor Treibstoffmangel ab Pfingsten

16.04.26, 12:54
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Starker Reiseverkehr dürfte Treibstoffnachfrage im Mai deutlich erhöhen 

Ähnlich wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bereits am gestrigen Mittwoch hat heute auch der Wirtschaftskammer-Fachverband Energiehandel vor einem möglichen Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai gewarnt. "Die Versorgung ist im Moment stabil, aber der große Nachfrageschub steht uns erst bevor. Pfingsten und die Sommerurlaubszeit sind jedes Jahr die Zeit mit dem höchsten Verbrauch", sagte der Fachverbandsobmann Jürgen Roth laut Aussendung.

Die Treibstofflager in Europa und Österreich seien derzeit so gefüllt, "dass wir das Hier und Jetzt bewältigen können", so Roth. Für zusätzliche Störungen, Nachfragespitzen oder eine weitere Eskalation im Nahen Osten gebe es kaum Spielraum. Besonders angespannt sei die Lage bei Diesel, der international derzeit extrem knapp und heiß begehrt sei. "Die Ware fließt dorthin, wo mehr bezahlt wird. Das treibt die Preise und verschärft den Wettbewerb um verfügbare Mengen spürbar", so der Fachverbandsobmann.

Vor diesem Hintergrund kritisierte der Verband auch erneut die österreichische Spritpreisbremse. Diese sei "im internationalen Kontext wirkungslos und benachteilige vor allem kleinere Marktteilnehmer". Der Verband fordert, die Maßnahme auslaufen zu lassen und stattdessen weitere Steuersenkungen einzuführen.

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