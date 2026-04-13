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253 Millionen Euro Schulden: Nächste Signa-Pleite

Konkurs

253 Millionen Euro Schulden: Nächste Signa-Pleite

Von
13.04.26, 17:32
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Mit der Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG hat ein weiteres Unternehmen der Signa-Gruppe Konkurs angemeldet.  

Bei der Gesellschaft handelt es sich um die Eigentümerin der nach Plänen von Otto Wagner errichteten Immobilie "Postsparkasse" am Georg-Coch-Platz 2 im ersten Wiener Bezirk. Laut dem KSV 1870 ist davon auszugehen, dass das Handelsgericht Wien das Konkursverfahren zeitnah eröffnen wird.

Tochtergesellschaft der Signa Prime Selection AG 

Bei der Projektgesellschaft handelt es sich um eine mittelbare Tochtergesellschaft der Signa Prime Selection AG bzw. der Signa Prime Capital Invest GmbH, die ebenfalls in Konkurs sind. Aber auch über das Vermögen der Georg-Coch-Platz Beteiligungs GmbH als unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist ein Konkursverfahren anhängig.

Gesamtverbindlichkeiten 253 Mio. Euro 

In den vergangenen Monaten bemühte man sich gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern der drei Gesellschaften, die Immobilie ohne Insolvenzverfahren zu verwerten. "Da die außergerichtliche Verwertung bislang nicht finalisiert werden konnte, musste die Schuldnerin nunmehr den Insolvenzweg beschreiten und erfolgt die Verwertung nunmehr im Rahmen des noch zu eröffnenden Insolvenzverfahrens", merkte Jürgen Gebauer vom KSV1870 an. Die Gesamtverbindlichkeiten werden mit rund 253 Mio. Euro beziffert.

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