Verletzt! Sorge um Bayern-Star Harry Kane

Nächster Verletzungs-Schock für den FC Bayern München. Superstar Harry Kane konnte am Dienstag beim Länderspiel von England nicht wie geplant auflaufen.

Schock für den FC Bayern München: Torjäger Harry Kane hat sich bei der englischen Nationalmannschaft verletzt. Ausgerechnet eine Woche vor dem wichtigen Champions-League-Duell gegen Real Madrid muss der Stürmer pausieren.

Die Vorbereitung auf den großen Champions-League-Kracher gegen Real Madrid wird für den FC Bayern von einer Hiobsbotschaft überschattet. Harry Kane verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel der englischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Japan kurzfristig aus. Ersten Berichten zufolge klagte der 32-Jährige über Schmerzen.

Viele Ausfälle bei Bayern

Dem ersten Vernehmen nach sollte es sich um keine all zu schwere Verletzung handeln, allerdings wird sich der Torjäger erst nach seiner Rückkehr zu den Bayern einer genaueren Untersuchung unterziehen. Dann weiß man, ob und wie lange der Kapitän der Three Lions ausfallen wird.

Es ist der nächste Rückschlag für die Münchner. Neben den Tormann-Problemen, wo Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich wohl ausfallen, waren zuletzt auch Jamal Musiala, Alphonso Davies und Aleksandar Pavlovic nicht fit. Für einige von ihnen wird der Start im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales ein Wettlauf gegen die Zeit.