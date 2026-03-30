Jetzt ist es offiziell: Superstar verlässt FC Bayern im Sommer

Der FC Bayern München verliert im Sommer den nächsten erfahrenen Profi. Wie der Verein am Montagabend offiziell bestätigte, wird Raphaël Guerreiro seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Der 32-jährige Portugiese wird den deutschen Rekordmeister nach dem Ende der laufenden Saison ablösefrei verlassen. Sportvorstand Max Eberl erklärte am Montag dazu.

Das sagt der Sportboss: „Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen.“ So zitiert die deutsche Bild Eberl.

Abschied nach drei Jahren

Guerreiro kam im Jahr 2023 von Borussia Dortmund an die Säbener Straße und absolvierte seither 89 Pflichtspiele für die Münchner. Dabei gelangen dem flexibel einsetzbaren Linksfuß zwölf Tore und acht Vorlagen. In seiner Zeit bei den Bayern feierte er im vergangenen Jahr den Gewinn der deutschen Meisterschaft sowie in der aktuellen Spielzeit den Sieg im Supercup.

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Rolle als Ergänzungsspieler

Unter Trainer Vincent Kompany kommt der Europameister von 2016 in dieser Saison jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Von seinen 23 Saisoneinsätzen bestritt er lediglich neun von Beginn an. Zudem bremsten den Nationalspieler, der bereits 65-mal für Portugal auflief, immer wieder Verletzungen aus. Seit seinem Wechsel verpasste er verletzungsbedingt insgesamt 30 Pflichtspiele für den Verein und sein Nationalteam.

Ungewisse Zukunft im Sommer

Nach Leon Goretzka ist Guerreiro bereits der zweite namhafte Akteur, der den Verein im Sommer zum Nulltarif verlässt. Wo die Reise für den gebürtigen Franzosen hingeht, steht aktuell noch nicht fest. Gerüchten zufolge soll José Mourinho ein großer Fan sein und ihn zu Benfica Lissabon locken wollen. Auch Juventus Turin wird ein loses Interesse am erfahrenen Außenbahnspieler nachgesagt.