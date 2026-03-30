FC Bayern verpflichtet ÖFB-Wunder-Teenie Maric

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Matteo Maric offiziell gemacht.

Was seit Wochen spekuliert wurde, ist nun fix. Die 16-jährige ÖFB-Hoffnung Matteo Maric wechselt ab kommender Saison von Red Bull Salzburg zum großen FC Bayern München.

"Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird. Wir freuen uns, dass Matteo am Campus seine nächsten Schritte Richtung Übergangsbereich machen wird und sind sehr gespannt auf seine Entwicklung bei uns", freut sich Bayerns Nachwuchs-Chef Jochen Sauer.

Vereinsangaben zufolge hat der gebürtige Linzer einen langfristigen Vertrag unterschrieben und soll vorerst in der U18 des FC Bayern zum Einsatz kommen.