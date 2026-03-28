"Schlag ins Gesicht!" Ex-Neuer-Trainer rechnet knallhart mit den Bayern ab

Lange war es still um den ehemaligen Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic. Doch zum 40. Geburtstag von Manuel Neuer findet der enge Vertraute nun deutliche Worte über seinen Abschied aus München.

Die gemeinsame Zeit beim FC Schalke 04 und später beim deutschen Rekordmeister in München hat Toni Tapalovic und Manuel Neuer über Jahre hinweg geprägt. Anlässlich des runden Geburtstags des Welttorhüters blickt Tapalovic in der "Münchner Abendzeitung" auf diese Ära zurück. Dabei spart er nicht mit Kritik an der Art und Weise, wie sein Arbeitsverhältnis beim FC Bayern Anfang 2023 beendet wurde.

Tapalovic betont im Interview, dass es nicht die eine spezielle Anekdote gebe, die ihm in Erinnerung geblieben sei. Vielmehr sei die gesamte gemeinsame Zeit, angefangen in Gelsenkirchen bis hin zu den großen Erfolgen bei den Bayern, etwas ganz Besonderes für ihn gewesen. Unter seiner Leitung reifte Neuer zu einem der besten Torhüter der Geschichte. Doch die Idylle endete abrupt, als der Verein sich aufgrund von Differenzen in der Zusammenarbeit von ihm trennte.

Schwere Vorwürfe gegen Bayern

Rückblickend findet der Deutsch-Kroate nun klare Worte für das Ende seiner Amtszeit an der Isar. „So wie es gelaufen ist, war es nicht schön“, erklärt Tapalovic heute mit einigem Abstand. Die Entscheidung der Vereinsführung sei für ihn auch drei Jahre später noch immer schwer nachvollziehbar. Die Art der Trennung habe sowohl ihn als auch seinen Schützling Manuel Neuer tief getroffen.

Ein Schlag ins Gesicht

Die Enttäuschung sitzt offenbar immer noch tief bei dem ehemaligen Coach. Er stellt klar: „Es war für uns beide ein Schlag ins Gesicht, weil wir uns nichts zu Schulden haben kommen lassen.“ Die Verwunderung über diesen drastischen Schritt des Klubs sei damals entsprechend groß gewesen. Auch Neuer selbst hatte sich in der Vergangenheit bereits ungewohnt kritisch zu diesem Thema geäußert und sein Unverständnis über das Aus seines Mentors öffentlich gemacht.

Lob für Neuers Mentalität

Trotz des bitteren Beigeschmacks beim Abschied überwiegen für Tapalovic die positiven Aspekte der Zusammenarbeit. Besonders die außergewöhnliche Einstellung von Manuel Neuer hebt er hervor. Laut Tapalovic stelle sich der Torhüter immer in den Dienst der Mannschaft, egal wie es ihm gehe. Er berichtet davon, dass Neuer selbst bei Fieber oder nach mehrtägiger Trainingspause darauf bestehe, im Tor zu stehen, um dem Team zu helfen.