Datum steht fest: Manuel Neuer bittet FC Bayern um Bedenkzeit

Die Zukunft von Manuel Neuer ist weiterhin nicht geklärt, jetzt gibt es allerdings ein Datum, bis wann die endgültige Entscheidung fallen soll.

Vergangenen Freitag feierte Bayern-Kapitän Manuel Neuer seinen 40. Geburtstag. Lange Zeit wurde vermittelt, dass bis dahin die Entscheidung über ein mögliches Karriereende des Tormanns gefallen sein soll. Das verzögert sich nun allerdings.

Seit 2011 ist der ehemalige Welt-Torhüter nicht mehr aus dem Münchner Tor wegzudenken. Auch deshalb warten die Sport-Bosse an der Säbener Straße so lange wie möglich, wie sich Neuer entscheidet. Der Grund für die Verzögerung ist die neuerliche Verletzung des Bayern-Goalies.

Einem Bericht der BILD zufolge soll Neuer selbst die Verantwortlichen um mehr Bedenkzeit gebeten haben. Ursprünglich hätten die Vertragsgespräche schon beginnen sollen. "Wenn er bleiben will, werden wir einen Weg finden", bezog Max Eberl schon vor Wochen Stellung.

Erst Comeback, dann Entscheidung

Neuer möchte nun allerdings erst seine Wadenverletzung ausheilen und auf den Platz zurückkehren. Erst dann wägt er ab, ob er sich noch ein Jahr im Profifußball vorstellen kann. Neuer will testen, ob er noch einmal zu seiner gewohnten Stärke zurückfindet.

Ansonsten würde er den Weg für die nächste Generation freimachen. Bereits seit Wochen wird spekuliert, dass Jonas Urbig in die Fußstapfen des Weltmeisters von 2014 treten wird. Dazu möchte man einen routinierten Ersatz-Tormann verpflichten.

Insidern zufolge ist das mit ein Grund, warum man Neuer bei der Entscheidung alle Zeit der Welt lässt. Man hat sich in München bereits auf die kommende Nummer 1 festgelegt, die Frage ist nur, wann er seine Schuhe an den Nagel hängt. Mitte April, nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid, will er sich entscheiden. Bis Ende April soll diese dann auch der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.