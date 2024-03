Nach Angriffen: Londoner Polizei sucht nach Armbrustschützen

Londons Polizei sucht nach einem Verdächtigen, der bei zwei getrennten Angriffen Menschen mit einer Armbrust verletzt haben soll.

Es würden "erhebliche Anstrengungen" unternommen, um den Urheber dieser Angriffe zu finden, erklärte Kriminalhauptkommissar James Conway. Die beiden Vorfälle vom 4. und 14. März seien aufgrund "der Art und Weise" und der Örtlichkeit miteinander "verbunden", erläuterte die Polizei.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 44-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann. Beide wurden abends in einer Wohngegend im Stadtteil Shoreditch mit einer Armbrust beschossen. Die Frau wurde am Kopf getroffen, der Mann zehn Tage später etwa 61 Meter vom ersten Angriff entfernt am Nacken. Beide wurden im Krankenhaus behandelt, konnten aber inzwischen wieder entlassen werden, wie die Polizei mitteilte.

Conway erklärte, die Polizei suche nach Zeugen, werte Überwachungskameras und forensische Möglichkeiten aus.