Irres 150-Millionen-Gerücht um Bayern und England-Star

Ein spektakuläres Transfergerücht sorgt für Aufsehen: Cole Palmer wird mit einem Wechsel zum FC Bayern im Sommer in Verbindung gebracht.

Cole Palmer könnte im Sommer ein Thema beim FC Bayern werden. Wie „The Sun“ berichtet, ist der Chelsea-Star unzufrieden und strebt einen Wechsel an.

Palmer bei Chelsea unzufrieden

Trotz Verletzungsproblemen konnte Palmer sportlich überzeugen. In der laufenden Premier-League-Saison kam er auf 20 Einsätze und erzielte neun Tore. Dennoch soll er mit seiner Situation in London nicht glücklich sein.

Bayern beobachtet Situation genau

Der FC Bayern wird in diesem Zusammenhang als möglicher Abnehmer genannt. Die Münchner haben zuletzt mehrfach in der Premier League zugeschlagen, etwa mit Harry Kane, Luis Díaz oder Michael Olise. Letzterer wird aktuell vom FC Liverpool umworben. Daher könnten die Bayern bereits nach einem Ersatz suchen.

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Rekordtransfer möglich

Ein Wechsel dürfte allerdings teuer werden. Palmer unterschrieb erst im Sommer 2024 einen Vertrag bis 2033 bei Chelsea. Sein Marktwert wird aktuell auf 110 bis 150 Millionen Euro geschätzt. Damit könnte er zum teuersten Transfer der Bayern-Geschichte werden. Harry Kane war 2023 für rund 100 Millionen Euro gekommen.

Mehrere Klubs interessiert

Neben dem FC Bayern werden auch Manchester United und Real Madrid als mögliche Ziele genannt. Besonders brisant ist ein Zitat von Palmer aus einem Interview mit „talkSPORT“ im Jahr 2024: „Als ich jünger war, war ich United-Fan und habe mir ständig Rooney angesehen.“

Auch im englischen Nationalteam steht Palmer vor einer wichtigen Phase. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft könnte er sich einen direkten Konkurrenzkampf mit Phil Foden um einen Platz im Kader liefern.