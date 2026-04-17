Katzenberger-Mama Iris Klein: Liebes-Comeback nach Blitz-Trennung?

Nach der überraschenden Trennung von Stefan Braun, plaudert die Mama von Daniela Katzenberger nun über ihr neues Leben.

Ein Beziehungsende, das Fragen aufwirft: Iris Klein und Stefan Braun haben ihre Trennung verkündet, doch von einer räumlichen oder emotionalen Distanz ist bisher wenig zu spüren. Zwischen rotem Teppich und gemeinsamen Abendessen stellt sich die Frage, ob hier das letzte Wort bereits gesprochen ist oder ob lediglich die Rahmenbedingungen neu verhandelt werden.

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Strahlender Auftritt

Es war ein Paukenschlag in der Welt des Boulevards: Die Trennung von Iris Klein (58) und ihrem Lebensgefährten Stefan Braun. Doch wer bei der Mutter von Daniela Katzenberger auf öffentliche Tränen gewartet hatte, wurde beim jüngsten Auftritt auf den „Reality Awards“ eines Besseren belehrt. An der Seite ihrer Tochter Jenny Frankhauserpräsentierte sich die 58-Jährige in bester Verfassung und sichtlich gelöst.

Stefan Braun und Iris Klein © Getty

Gegenüber dem Magazin „InTouch“ stellte sie unmissverständlich klar: „Mir geht’s sehr gut – trotz der Trennung.“ Ein Bekenntnis, das durch ihre gut gelaunte Präsenz auf dem roten Teppich unterstrichen wurde.

Ein gemeinsames Dach

Besonders aufhorchen ließ jedoch die Schilderung ihrer aktuellen Lebensumstände. Von einer räumlichen Trennung kann derzeit nämlich keine Rede sein. „Wir leben noch zusammen unter einem Dach, wir reden friedlich miteinander“, offenbarte Klein.

Die Harmonie scheint so weit zu gehen, dass das einstige Paar noch am Vorabend des Events ein gemeinsames Abendessen genoss. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Fronten keineswegs verhärtet sind, sondern ein respektvoller Umgang die aktuelle Phase bestimmt.

Comeback nicht ausgeschlossen

Ob dieser „friedliche Dialog“ in einer Reunion mündet, lässt die Wahl-Pfälzerin bewusst offen. Ein definitives Ende klingt in ihren Ausführungen jedenfalls anders. Auf die Frage nach einer möglichen Versöhnung entgegnete sie vage: „Das wissen wir noch nicht.“ Für eine Fortführung der Beziehung müssten sich laut Klein jedoch wesentliche Aspekte ändern – und zwar auf beiden Seiten. Interessant ist dabei der neue Kurs in Sachen Öffentlichkeitsarbeit: „Dieses Mal haben wir beschlossen, wir halten das privat.“ Vorerst bleibt die häusliche Gemeinschaft bestehen, was die Gerüchteküche über ein baldiges Liebes-Comeback wohl kaum verstummen lassen wird.