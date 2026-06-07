"Fernsehgarten"-Schock: Schlager-Star stürzt von Bühne

Ein heftiger Unfall schockierte die Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten, als Schlagersängerin Marina Marx rückwärts von der Bühne stürzte.

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Die neueste Ausgabe der bekannten Musikshow am Sonntag startete direkt mit einem überaus heiklen Moment. Moderatorin Andrea Kiewel sang in den ersten Minuten den Song "Skandal im Sperrbezirk".

© DeFodi Images via Getty Images

Kurz darauf kam es zum eigentlichen Schock des Tages: Marina Marx wollte gerade das Publikum animieren und lief tanzend zum hinteren Teil der Bühne, als sie plötzlich hinten rüber fiel. Die Sängerin hatte offensichtlich die Kante am hinteren Bühnenende komplett übersehen. Sie stürzte mit voller Wucht gegen die hintere Mauer und in die Tiefe. Kollege Nino de Angelo eilte sofort zur Hilfe, während die Kameras für eine Weile unschlüssig im Publikum herumsuchten.

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Schnelle Rückkehr auf Bühne

Nach gut 20 Sekunden waren die beiden Musiker wieder im Bild zu sehen. Zum Glück sah der Vorfall am Ende schlimmer aus, als er tatsächlich war. Die Schlagersängerin stand wieder im ZDF-Fernsehgarten auf den Beinen und performte weiter – allerdings ohne ihre High Heels. Am Ende des Auftritts konnte sie sogar schon wieder lachen. Während der kurzen Unterbrechung lief die Musik übrigens ganz normal weiter, da in der Show ohnehin seit jeher vom Band gesungen wird. Andrea Kiewel bedankte sich schließlich bei ihren Gästen für den Auftritt. Nino de Angelo scherzte nach dem Schock nur: „Es war alles so geplant.”

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Entwarnung via Social Media

Einige Stunden nach dem Sturz meldete sich die verunglückte Schlagersängerin auf Instagram selbst zu Wort, um ihren besorgten Fans ein Update zu geben. In einer Story gab sie endgültig Entwarnung: „Ihr Lieben, mir geht's den Umständen entsprechend gut, alles ok! Macht euch keine Sorgen.” Im gleichen Atemzug bedankte sie sich herzlich bei Andrea Kiewel und dem gesamten Team hinter den Kulissen. Sie alle hätten sich nach dem Sturz „so lieb um mich gekümmert”, womit die Sendung trotz des Unfalls ein glimpfliches Ende fand.