Thomas Gottschalk: Endgültiges TV-Aus!

Show-Gigant Thomas Gottschalk zieht nach schweren gesundheitlichen Schicksalsschlägen den endgültigen Schlussstrich unter seine TV-Karriere und verabschiedet sich für immer.

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Jahrzehntelang war er der unangefochtene König der TV-Unterhaltung, doch jetzt macht Entertainer-Legende Thomas Gottschalk Nägel mit Köpfen. Der 76-Jährige hat genug vom Trubel des Showbusiness. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" stellte das TV-Urgestein unmissverständlich klar: Es wird keine öffentlichen Auftritte, keine Termine und erst recht kein Fernseher-Comeback mehr geben. Seine Ansage fällt gewohnt trocken, aber glasklar aus: "Es ist nichts mehr geplant."

"Ich vermisse nichts"

Dass es der Kulinariker der gepflegten Unterhaltung ernst meint, zeigte sich bereits im Mai, als er der Verleihung des "Goldenen Ochsensepp" in München fernblieb – obwohl er eigentlich als Moderator gesetzt war. Das Rampenlicht hat für die "Wetten, dass..?"-Ikone schlichtweg seinen Reiz verloren. Gottschalk trauert dem Medium auch nicht nach: Das Fernsehen habe sich dramatisch verändert, und die moderne Unterhaltung sei längst nicht mehr das, was sie einmal war. Der Samstagabend sei zwar über Jahrzehnte die beste Zeit seines Lebens gewesen, aber dieses Kapitel sei nun endgültig zugeschlagen – "und ich vermisse nichts".

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Schweres Krebs-Drama und der Weg zurück ins Leben

Der Rückzug des Kult-Moderators hat allerdings einen bitteren, tief ernsten Hintergrund. Gottschalk blickt auf ein extrem schwieriges Jahr zurück. Vor rund zwölf Monaten traf ihn die Hiobspost wie ein Schlag: Die Ärzte diagnostizierten ein "epitheloides Angiosarkom" – einen sehr seltenen und aggressiven Gefäßtumor. Zuletzt musste sich der 76-Jährige zwei schweren Operationen unterziehen, an die sich eine dreiwöchige Reha anschloss.

Mittlerweile gibt es zum Glück wieder Anlass zur Hoffnung. Die Therapien schlagen an, die Mediziner sind zufrieden und dem Entertainer geht es den Umständen entsprechend wieder deutlich besser. Er sei "auf dem Weg zurück ins Leben", so Gottschalk sichtlich erleichtert.

Seine Karina ist der rettende Anker

Dass er diesen steinigen Weg überhaupt geschafft hat, verdankt der Showmaster vor allem einer Person: seiner Ehefrau Karina. Sie wich während der gesamten Leidenszeit nicht von seiner Seite und erwies sich als sein stärkster Fels in der Brandung. "Ohne sie hätte ich das alles nicht gepackt", gesteht Gottschalk mit großer Rührung. Karina sei seine absolute "Herzflamme", für die er auch nach allen Stürmen des Lebens jeden Tag aufs Neue brenne. Auf den großen Show-Glamour kann der Entertainer ab sofort also getrost verzichten – das echte, private Glück hat für ihn nun absolute Priorität.