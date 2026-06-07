Chart-Wunder: Helene Fischer holt endlich ihren ersten Nummer-eins-Hit

Helene Fischer feiert kurz vor dem Start ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show den größten Chart-Triumph. Mit der neuen Single "Heute Nacht" stürmt sie in Deutschland erstmals auf Platz 1. In Österreich reicht es aktuell nur für Platz 24. Das wird sich aber bis zum großen Wien-Konzert am 11.Juli ganz sicher ändern.

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Über 18 Millionen verkaufte CDs, knapp 19 Millionen Konzertbesucher und acht Nummer-eins-Alben. Helene Fischer ist unumstritten die erfolgreichste Künstlerin des deutschsprachigen Raums. Nur Platz 1 bei den Singles blieb ihr mit Ausnahme des Jubiläums-Duetts "Atemlos" an der Seite von Shirin David (2023) bislang verwehrt. Jetzt ist es endlich soweit. Mit dem Comeback-Hit "Heute Nacht", der in Deutschland auch als WM-Hymne fungiert, stürmt Helene Fischer in den offiziellen Deutschen Single Charts von 0 auf Platz1.

"Ich freue mich riesig über diesen Erfolg!"

Dass "Heute Nacht" direkt auf Platz 1 einsteigt und ihr somit den größten Hit der mittlerweile 20-jährigen Karriere beschert mache Helene "stolz und glücklich". "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans. 'Heute Nacht' ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert."

Helene Fischer sorgt mit neuem Hit und Tournee für ein "Sommermärchen": © Getty Images

Am 10. Juni auf Tour - am 11. Juli dann live in Wien

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit der bahnbrechenden 360-Grad-Tournee, die am 11. Juli auch im Wiener Happel Stadion stoppt. "Ich merke, dass wir langsam in die heiße Phase kommen und ich wieder unter Strom stehe" erklärt sie im oe24-Interview die Proben und verspricht eine "Rundum-Glücklich-Show." Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen!“

Helene Fischer setzt mit ihrer neuen 360-Grad-Show Maßstäbe. Am 11. Juli auch im Happel Stadion. © Instagram

Der Tourstart steigt bereits diesen Mittwoch (10. Juni) im Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden. Neben ihren Klassikern wie "Die Hölle morgen früh", "Herzbeben" oder "Atemlos" setzt Helene dabei natürlich auch den neuen Nummer Hit "Heute Nacht" auf die Setlist.

In Österreich schafft Helene mit dem neuem Hit bislang nur Platz 24.

In Österreich, wo sich ihr Best-of-Album gleich 403 Wochen (!) in den Charts hielt und somit noch erfolgreicher war als in Deutschland (374 Wochen) hat Halene damit ja noch etwas Aufholbedarf. In den Austria-Top-40 stieg "Heute Nacht" nämlich nur auf Platz 24 ein. Das wird sich bis zum großen Wien-Konzert ganz sicher ändern.