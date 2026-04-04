Trump droht Iran: "48 Stunden, bevor die Hölle über sie hereinbricht"

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit verheerenden Angriffen gedroht.

Donald Trump fordert vom Mullah-Regime, dass sie die Straße von Hormus wieder öffnen sollen. Auf seiner Plattform "Truth Social" schreibt Trump: "Die Zeit läuft ab – noch 48 Stunden, dann bricht die Hölle über sie herein. Ruhm sei Gott!"

Der Iran hat laut der Deadline vom US-Präsidenten bis zum Ostermontag um 20 Uhr US-Ostküstenzeit Zeit, die Meeresenge wieder zu öffnen. Über die Straße von Hormus werden etwa 20 Prozent des weltweiten Ölhandels transportiert. Seit Beginn des Konflikts hat der Iran die wichtige Meeresenge gesperrt.

Mehrere Fristen von Trump

Trump hat schon einmal eine 48-Stunden-Frist dem Iran gesetzt. Diese hat er mehrfach verlängert. Zu diesem Zeitpunkt sprach der US-Präsident von "sehr guten Gesprächen". Bisher hat der Iran die Straße von Hormus noch nicht geöffnet.

Die Blockade der Meeresenge hat einen großen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Die Straße von Hormus hat für den Handel mit Öl, Gas und anderen Rohstoffen eine wichtige Bedeutung. Irans Blockade hat weltweit zu höheren Preisen und Versorgungsengpässen geführt.