Dieser Fehler kann im Italien-Urlaub richtig teuer werden

Immer wieder werden Ladesäulen für Elektroautos blockiert. Dabei können nicht nur für Verbrenner Bußgelder verlangt werden, sondern auch für E-Autos.

Wer ein Elektroauto fährt, der stellt gerne sein Auto ab. Dabei wird vor allem im Urlaub die Wartezeit mit Essen gehen, durch die Stadt spazieren oder auch Baden gehen überbrückt. Doch wenn man die Zeit übersieht und der Wagen stundenlang vollgeladen die Ladesäule blockiert, dem droht in mehreren Ländern ein Bußgeld.

In Italien herrschen klare Regeln in diesem Fall. Wenn man seinen Verbrenner oder sein E-Auto dort ohne Laden abgestellt hat, verstößt man gegen den "Codice della Strada". Laut dem Gesetz drohen für Pkws Strafen von 87 bis 344 Euro.

Strenge Regeln in Italien

Auf Flächen, die für das Laden von Elektrofahrzeugen reserviert sind, herrscht in Italien ein Halte- und Parkverbot. Somit dürfen nicht nur Verbrenner nicht einfach auf diesen Flächen geparkt werden. Auch E-Autos oder ein Plug-In-Hybrid, die nicht geladen werden, dürfen dort nicht abgestellt werden.

Bei vollen Akkus gelten ebenfalls klare Regelungen. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, muss das Auto innerhalb einer Stunde wieder weg sein und die Ladesäule nicht weiter blockieren. Die 1-Stunden-Grenze gilt aber nicht zwischen 23 und 7 Uhr. Ausgenommen sind Ladesäulen mit hoher Leistung.

Österreich mit härterer Deadline

In Österreich gelten noch strengere Regeln. Wie in Italien dürfen auch hierzulande Ladestationen von Verbrennern, nicht ladenden E-Autos oder Plug-In-Hybriden nicht blockiert werden. Die Bußgelder betragen laut "carbonify" bis zu 100 Euro. Die Strafen variieren je nach Bundesland und jeweiliger Parkordnung.

Strenger ist die Grenze für geladene E-Autos. In Wien etwa müssen diese innerhalb von nur 15 Minuten die Ladesäule wieder freimachen, so "Wiener Energie". Die Grenze gilt für den Zeitraum von 8 bis 22 Uhr.