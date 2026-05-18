SO wird Niederösterreich gesünder

In St. Pölten wurde heute der Startschuss für einen ambitionierten Drei-Jahres-Plan gegeben: Das Programm "Tut gut!" setzt bis 2028 einen neuen Schwerpunkt auf Gesundheitskompetenz – und das hat es in sich!

Das ist der Plan – Jahr für Jahr

2026: Mentale Gesundheit – Motto: „Wie geht's eigentlich mir?"

2027: Ernährungskompetenz

2028: Bewegungskompetenz

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) macht klar: "Ziel ist es, Menschen nicht nur Informationen bereitzustellen, sondern sie aktiv zu befähigen, gesunde Entscheidungen zu treffen!"

Die Schock-Zahlen zur psychischen Gesundheit

Psychische Erkrankungen zählen laut Kasser zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen in ganz Europa – und wer zu wenig Gesundheitskompetenz hat, zahlt drauf: mehr Krankenstände, mehr Akutbehandlungen, Probleme bei der richtigen Einnahme von Medikamenten. Die Lösung? Früh erkennen, richtig handeln!

Wer profitiert – und wie?

Menschen mit hoher Gesundheitskompetenz schätzen ihre Gesundheit besser ein, gehen öfter zur Vorsorge und brauchen seltener Akutversorgung. Chronische Erkrankungen? Seltener! Die richtige Hilfe finden? Schneller! Kurz: Wer Bescheid weiß, lebt gesünder.

Staatssekretärin mit klarer Botschaft

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bringt's auf den Punkt: "Gesundheitskompetenz bedeutet mehr gesunde Lebensjahre für alle!" Sie verweist dabei auf die Plattform gesundheit.gv.at – der erste Anlaufpunkt für alle Gesundheitsfragen.

Was heuer konkret kommt

Der Fokus liegt heuer auf Jugendlichen und Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter – mit Themen wie Einsamkeit, Schlaf, Stress und Entspannung. Das Angebot ist riesig: Infografiken, Webinare, Selbsttests, Schulungen, Gewinnspiele und neue Mitmach-Programme für die ganze Bevölkerung! Fazit: NÖ investiert in die Gesundheit seiner Menschen – und zwar richtig. Drei Jahre, drei Schwerpunkte, ein Ziel: Ein gesünderes Niederösterreich!