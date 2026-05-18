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Stadttriathlon Amstetten
© amstetten.at

Sport-Event für alle

Schweiß und Spaß beim Stadt-Triathlon in Amstetten

18.05.26, 12:00
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Am 21. Juni steigt der 2. Volksbank Stadttriathlon in Amstetten - ein absolutes Highlight für Profis, Hobbysportler und Firmen-Teams.

Egal ob Profi, Einsteiger oder Firmen-Team - der Amstettner Stadttriathlon am 21. Juni ist für alle da! Auf dem Programm stehen 300 Meter Schwimmen im Stadtbad, 9 Kilometer Radfahren durch die Innenstadt und 3 Kilometer Laufen über drei Runden bis zum Ziel am Hauptplatz. Wer auf Teamgeist setzen will, kann sich auch als Staffel anmelden und die Disziplinen untereinander aufteilen.

Die Strecke führt mitten durch Amstettens Stadtzentrum - ein echtes Erlebnis für Zuschauer und Athleten gleichermaßen. Startberechtigt sind alle Sportler ab Jahrgang 2012 mit gültiger Lizenz. Die Teilnehmer erhalten vor dem Start Schwimmkappe, Startnummer, Zeitmesschip und Taschen für Sportkleidung. Nach dem Zieleinlauf winken Medaillen, Triathlon-T-Shirts und ein üppiges Finisher-Buffet.

Prämiert werden die drei Schnellsten jeder Kategorie sowie die schnellsten Staffeln, egal ob Damen, Herren oder Mixed. Fest steht jetzt schon: Adrenalin, Teamgeist und unvergessliche Momente sind garantiert!

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