Meinl-Reisinger telefonierte mit Mullah-Außenminister

Außenministerin ruft zur Deeskalation und Öffnung der Straße von Hormuz auf

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Karsamstag mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi telefoniert.

"In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten", erklärte die Außenministerin auf der Plattform X. Meinl-Reisinger forderte im Telefonat laut eigenen Angaben eine Deeskalation und ein Ende der Angriffe auf Nachbarstaaten. Zudem müsse die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz wiederhergestellt werden.

Diplomatischer Weg

Besonders im Hinblick auf die humanitären Auswirkungen auf die globale Ernährungssicherheit mit Fokus auf Düngemittel und andere wichtige Güter sei dies besonders wichtig. Österreich unterstütze jeden diplomatischen Weg zu einer neuen Vereinbarung über das iranische Atomprogramm und zur vollständigen Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), so Meinl-Reisinger abschließend.