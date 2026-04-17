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Oliver Pocher
© Instagram/oliverpocher

Messe-Eklat

"Du gehst jetzt!" – Security schmeißt Oliver Pocher raus

17.04.26, 21:22
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Eklat auf der Fitnessmesse FIBO in Köln: Comedian Oliver Pocher wollte Influencer Christian Wolf parodieren, wurde aber von der Security unsanft vor die Tür gesetzt – inklusive Hausverbot.

Am Freitag sorgte der deutsche Comedian Oliver Pocher für Wirbel in den Kölner Messehallen. In einem Parodie-Outfit, das stark an den Fitness-Influencer Christian Wolf erinnerte, tauchte Pocher an dessen Messestand auf. Er filmte sich dabei selbst für seine Instagram-Community und stichelte in Richtung des Unternehmers. "So, ich poste jetzt mal und mal gucken, ob eine Reaktion kommt", so Pocher. Lange blieb er jedoch nicht ungestört.

Die Situation eskalierte schnell, als ein Sicherheitsmitarbeiter, der zum Team von Christian Wolf gehört, einschritt. In dem veröffentlichten Videomaterial ist zu sehen, wie der Security-Mann den Comedian energisch dazu auffordert, das Gelände zu verlassen. "Ich habe gerade gesagt, du gehst jetzt!", herrschte er Pocher an. Dieser reagierte sichtlich irritiert und bat darum, losgelassen zu werden, während er grob aus der Halle begleitet wurde. Der Vorfall endete für Pocher schließlich mit einem offiziellen Hausverbot.

Wolf: "Hier geht es nicht um deine verlorene Reichweite"

Christian Wolf ließ den Vorfall nicht unkommentiert und meldete sich wenig später ebenfalls über soziale Netzwerke zu Wort. Er stellte klar, dass er kein Interesse an einer öffentlichen Inszenierung mit dem Komiker habe. "Hier geht es nicht um deine verlorene Reichweite, sondern um unsere Community", so die Antwort des Influencers. Wolf gab an, dass er Pocher bewusst durch seinen Mitarbeiter "Matze" von der Messe befördern lassen hatte.

Hintergrund des Streits ist eine längere Fehde zwischen den beiden Männern. Pocher macht sich immer wieder über die Social-Media-Welt lustig. Mit künstlichem Sixpack und Proteinshakes überspitzte er in der Vergangenheit mehrfach Wolfs Fitness-Content.

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