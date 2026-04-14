Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Vor Real-Duell: Bei Bayern schrillen Alarmglocken
© getty

Viertelfinale

Vor Real-Duell: Bei Bayern schrillen Alarmglocken

14.04.26, 13:31
Teilen

Es war wohl das am spannendsten erwartete Viertelfinale-Duell und hielt im Hinspiel, was es versprach. Nun geht es am Mittwoch (21 Uhr/live Canal+) bei Bayern gegen Real Madrid ins Rückspiel in München. Trotz 2:1 im Rücken spricht der FCB einige Warnungen an sich selbst aus.

Es war zwischenzeitlich eine spielerische Meisterleistung, die Königlichen wurden im eigenen Wohnzimmer auf die Couch verwiesen und konnten nur zusehen. Und dann zack, aus dem Nichts eine Topchance, weil die Münchner Defensive wackelte. Aus so einer Situation wurde aus dem 2:0 ein 2:1 für das Duell in der Allianz-Arena, nur ein Treffer und alles ist auf gleich.

Bayern braucht "kontrollierte Euphorie"

Daher warnen sich die FCB-Akteure allesamt gegenseitig. Via Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge kam von ganz oben der Aufruf, "jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen". Der "Hype" rund um sein Team "gefällt mir ehrlich gesagt nicht", so das Aufsichtsratmitglied. Auch Sportchef Max Eberl sprach von "kontrollierter Euphorie".

Den Spielern ist die Lage bewusst. Leon Goretzka betonte, man wisse "ganz genau, gegen wen wir da spielen und was das für ein Spiel ist".  "Wenn Champions League ist, dann performen sie", warnte Vizekapitän Joshua Kimmich vor Real. 

Horror-Bilanz für Real Madrid

Für Bayern spricht die Statistik: Bei 30 KO-Duellen schieden sie nur ein einziges Mal nach einem Auswärtssieg im Hinspiel aus (2011 gegen Inter Mailand). Noch eindeutiger wird es bei den Königlichen, die unglaublicherweise nach einer Niederlage im Heimspiel noch nie die nächste Runde erreichten! Das weiße Ballett tanzt offensichtlich am liebsten vor eigenem Publikum.

An sich liegt Real den Bayern aber nicht. Vor dem Hinspiel datierte der letzte Münchner Sieg aus dem Jahr 2012, danach hagelte es sechs Niederlagen und zwei Remis. Die Spanier sprechen schon von der "Remontada" (Aufholjagd). Wenn es ein Team kann, dann Real, war die Devise von Coach Alvaro Arbeloa. Womöglich braucht der FCB also wieder einen achtarmigen Manuel Neuer im Tor, um das Halbfinale einzufahren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen