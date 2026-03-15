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© Getty

Iran-Krieg

LIVE-Ticker: Trump bezweifelt, dass neuer Ober-Mullah überhaupt noch lebt

15.03.26, 09:06 | Aktualisiert: 15.03.26, 11:29
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Alle aktuellen Entwicklungen zum Iran-Krieg lesen Sie hier im LIVE-Ticker.

Es ist Tag 17 im Krieg zwischen dem Iran und den USA und Israel. Der Iran hat erneut die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen. Laut dem Verteidigungsministerium sei die Luftabwehr dabei  Raketenangriffe und aus dem Iran kommende Drohnen abzufangen. Zuvor gab es weitere iranische Angriffe auch auf andere Golfstaaten.

Unterdessen zog US-Präsident Trump in Zweifel, ob der neue Oberste Führer des Iran Mojtaba Khamenei "überhaupt noch am Leben" sei. "Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Bisher war niemand in der Lage, ihn zu zeigen [...] Das Einzige, was präsentiert wird, ist das Verlesen einer sogenannten Erklärung von ihm", zitiert "Daily Mail" ein Trump-Interview mit dem Sender "NBC".

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi trat indes Spekulationen über den gesundheitlichen Zustand des neuen Obersten Führers Mojtaba Khamenei entgegen. Araqchi sagte im Interview mit MS Now, es gebe "kein Problem" mit Khamenei. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Freitag gesagt, Khamenei sei verwundet und wahrscheinlich entstellt worden.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Iran-Krieg lesen Sie hier im oe24-LIVE-Ticker +++

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 11:29

MotoGP-Rennen in Katar wegen Iran-Konflikts verschoben

Der Große Preis von Katar in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist wegen des Iran-Konflikts verschoben worden. Als neuen Termin nannten die zuständigen Behörden und der Weltverband FIM den 8. November. Ursprünglich sollte auf dem Lusail International Circuit Mitte April gefahren werden. Das Rennen in Portimao (Portugal) findet nun am 22. November statt, das Saisonfinale in Valencia (Spanien) am 29. November.


Die Entscheidung sei mit dem Ziel getroffen worden, "die Sicherheit, das Wohlergehen und die Durchführung der Veranstaltung auf höchstem Niveau für alle Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung. MotoGP-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta erklärte: "Wir sind zuversichtlich, dass der aktualisierte Zeitplan es uns ermöglichen wird, die Qualität der Meisterschaft zu wahren und den Fans gleichzeitig eine außergewöhnliche Rennsaison zu bieten."

 11:28

Irak will zu WM-Play-off-Spiel antreten

Die Fußball-Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Play-off-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der Nacht auf 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM im Sommer anzutreten.


"Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren und uns darauf vorbereiten. Wir haben ein Ziel: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft", sagte Dirjal. "Deshalb konzentrieren sich der irakische Fußballverband und der Trainerstab darauf, den Spielern alle geeigneten Bedingungen zu bieten, damit sie sich auf dieses Spiel konzentrieren und den Traum der irakischen Fans verwirklichen können."


Infolge des Iran-Konflikts hatte sich der Verband zuvor für eine Verlegung der Begegnung starkgemacht. Mittlerweile ist der nationale Verband mit der FIFA im Austausch und erhält Unterstützung, um antreten zu können. Für den Irak wäre es in den USA, Kanada und Mexiko nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.

 11:28

Irak besorgt über Drohnenangriffe nahe Gefängnis mit IS-Insassen

Die irakische Regierung hat sich besorgt über Drohnenangriffe am Flughafen von Bagdad und in der Nähe eines benachbarten Gefängnisses mit inhaftierten IS-Kämpfern geäußert. Einschläge nahe dem Gefängnis Al-Karch weckten "Befürchtungen um die Sicherheit des Gefängnisses, in dem terroristische Hochrisiko-Häftlinge einsitzen", erklärte ein Sprecher des Justizministeriums am Sonntag.


Seit Beginn des Iran-Kriegs beschießen pro-iranische bewaffnete Gruppen immer wieder US-Einrichtungen im Irak. Auch der Flughafen von Bagdad, wo sich eine diplomatische Vertretung der USA befindet, wird dabei angegriffen.


Das Gefängnis Al-Karch war früher ein Gefangenenlager der US-Armee mit dem Namen Camp Cropper. Es gehört zum weitläufigen Bagdader Flughafenkomplex und beherbergt derzeit rund 5.700 mutmaßliche Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), die in den vergangenen Monaten aus Syrien in den Irak verlegt worden waren.

 10:38

Libanon: Mindestens vier Tote bei israelischen Luftangriffen

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete, beschoss Israel in der Nacht unter anderem eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Nähe von Sidon, der größten Stadt im Südlibanon. Dabei sei ein Mensch getötet worden. Bei einem Angriff auf das weiter südlich gelegene Dorf Katrani gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Tote.


Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurde durch den Angriff bei Sidon das dritte Stockwerk des Gebäudes zerstört. Die Feuerwehr bekämpfte einen Brand. Die Bewohner umliegender Häuser flohen aus ihren Wohnungen. In Sidon befindet sich das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, Ain al-Hilweh. Dort hatte Israel nach eigenen Angaben zuvor Angriffe gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas geflogen, die mit der libanesischen Hisbollah-Miliz verbündet ist.


Die israelische Armee erklärte, die Angriffe am Sonntag hätten sich gegen mehrere Abschussvorrichtungen für Raketen gerichtet, "von denen aus Hisbollah-Terroristen unmittelbar Raketen auf Israel abschießen wollten". Die pro-iranische Hisbollah erklärte ihrerseits am Sonntagmorgen, sie habe mehrere Gruppen israelischer Soldaten in Dörfern nahe der Grenze beschossen.

 10:01

Israel startet "großangelegte Angriffswelle"

Sonntagfrüh haben die israelischen Streitkräfte neue Luftangriffe auf den Iran gestartet. Bei der "großangelegten Angriffswelle" werde "Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" im Westen des Landes ins Visier genommen, teilte die israelische Armee mit.

 10:00

Saudi-Arabien hat Drohnen abgefangen

Laut saudischen Angaben hat der Golfstaat insgesamt 14 Drohnen im Raum der Hauptstadt Riad und im Osten des Landes abgefangen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten heute neue Angriffe mit Raketen und Drohnen aus dem Iran.

 09:58

Israel wieder unter Beschuss

Heute gab es erneut Raketenangriffe auf Israel. Betroffen war der Norden des Landes. Der Raketenbeschuss kam aus dem Iran und dem Libanon. Laut Medienberichten heulten Warnsirenen im Grenzgebiet zum Libanon sowie auf den Golanhöhen.

 09:18

Trump bezweifelt, dass neuer Ober-Mullah überhaupt noch lebt

US-Präsident Trump zog in Zweifel, ob der neue Oberste Führer des Iran Mojtaba Khamenei "überhaupt noch am Leben" sei. "Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Bisher war niemand in der Lage, ihn zu zeigen [...] Das Einzige, was präsentiert wird, ist das Verlesen einer sogenannten Erklärung von ihm", zitiert "Daily Mail" ein Trump-Interview mit dem Sender "NBC".


"Ich höre, dass er nicht mehr am Leben ist, und falls doch, sollte er etwas sehr Kluges für sein Land tun, und zwar kapitulieren [...] Einige glauben, er lebe noch, sei aber schwer verwundet", so Trump.


Mojtaba Khamenei © APA/AFP/KHAMENEI.IR/-


Der iranische Außenminister Abbas Araqchi trat indes Spekulationen über den gesundheitlichen Zustand des neuen Obersten Führers Mojtaba Khamenei entgegen. Araqchi sagte im Interview mit MS Now, es gebe "kein Problem" mit Khamenei. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Freitag gesagt, Khamenei sei verwundet und wahrscheinlich entstellt worden.

 09:18

Wieder Angriffe aus dem Iran auf Israel

Der Iran hat unterdessen in der Nacht auf Sonntag erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Nach Angaben des israelischen Militärs kam es im Zentrum des Landes zu einem Einschlag. Möglicherweise handle es sich um herabgefallene Trümmerteile infolge des Abfangens eines Geschosses, berichtete die "Times of Israel". Zwei Menschen seien laut Rettungsdienst leicht verletzt worden.


Nach Medienberichten heulten Warnsirenen im Grenzgebiet zum Libanon sowie auf den besetzten Golanhöhen. Anschließend berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet", auch aus dem Libanon seien zehn Raketen auf Israels Norden abgefeuert worden. Ein Teil davon sei von der Raketenabwehr abgefangen worden und der Rest in offenen Gebieten eingeschlagen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. In der Nacht hatte es in verschiedenen Orten in Israel Einschläge gegeben.

 09:18

Israelische Bodentruppen gehen weiter gegen Hisbollah vor

Israelische Bodentruppen gehen im Südlibanon weiter gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz vor. Dutzende Milizionäre seien getötet worden, teilte die Armee mit. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden. Die Hisbollah liefert sich nach eigenen Angaben im Südlibanon "direkte" Kämpfe mit Israels Armee. Die Kämpfe in der südlibanesischen Stadt Chiam seien seit Samstagabend im Gange und dauerten an, so die Miliz.


Es seien "leichte und mittelschwere Waffen sowie Raketengeschosse" zum Einsatz gekommen. Zudem griff die Hisbollah nach eigenen Angaben israelische Streitkräfte in drei Grenzdörfern an.


Das Nordkommando der israelischen Armee setzt unterdessen nach eigenen Angaben Vorbereitungen fort, kommende Woche weitere Truppen aufzunehmen. Nach Darstellung des Nachrichtenportals "Axios" will Israel das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerschlagen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte erneut ein Ende der gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah.

 09:17

Trump droht weitere Angriffe auf Kharg an - "nur so zum Spaß"

Trump drohte in einem Telefoninterview des Senders NBC News mit weiteren Angriffen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg. Das US-Militär hatte am Samstag nach seinen Angaben auf der Insel Militäranlagen zerstört, um Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz zu bewegen.


Laut der US-Armee wurden mehr als 90 Militärziele getroffen, ohne dass dabei die Ölinfrastruktur beschädigt wurde. Trump sagte nun dem Sender NBC News nach dessen Angaben, die Angriffe hätten die Insel Kharg "vollständig zerstört, aber wir werden vielleicht noch ein paar Mal zuschlagen, nur so zum Spaß".


Trump versprach auf Truth Social, die Straße von Hormuz werde so oder so bald wieder "offen, sicher und frei" sein. In einem weiteren Post schrieb er, die Länder, die Öl durch die Straße von Hormuz beziehen, müssten sie sichern.

 09:17

Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz

US-Präsident Donald Trump hat militärische Hilfe vieler Länder zur Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus in Aussicht gestellt - ohne konkret zu werden. "Viele Länder - insbesondere diejenigen, die von Irans versuchter Blockade der Straße von Hormuz betroffen sind - werden gemeinsam mit den USA Kriegsschiffe entsenden, um sie offen und sicher zu halten", schrieb er am Samstag auf der Plattform Truth Social. Irans Führung verspottete dies als Hilferuf.


Es ist unklar, welche Länder Trump meint und ob sich Länder überhaupt bereit erklärt haben, Kriegsschiffe zu schicken. Trump ergänzte, dass "hoffentlich" China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und andere Länder, die von Irans Blockade der für den globalen Ölexport wichtigen Meerenge betroffen sind, Schiffe entsenden werden. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ist nahezu zum Erliegen gekommen, was die Ölpreise in die Höhe treibt.

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