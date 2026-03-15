LIVE-Ticker: Trump bezweifelt, dass neuer Ober-Mullah überhaupt noch lebt

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Es ist Tag 17 im Krieg zwischen dem Iran und den USA und Israel. Der Iran hat erneut die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen. Laut dem Verteidigungsministerium sei die Luftabwehr dabei Raketenangriffe und aus dem Iran kommende Drohnen abzufangen. Zuvor gab es weitere iranische Angriffe auch auf andere Golfstaaten.

Unterdessen zog US-Präsident Trump in Zweifel, ob der neue Oberste Führer des Iran Mojtaba Khamenei "überhaupt noch am Leben" sei. "Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Bisher war niemand in der Lage, ihn zu zeigen [...] Das Einzige, was präsentiert wird, ist das Verlesen einer sogenannten Erklärung von ihm", zitiert "Daily Mail" ein Trump-Interview mit dem Sender "NBC".

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi trat indes Spekulationen über den gesundheitlichen Zustand des neuen Obersten Führers Mojtaba Khamenei entgegen. Araqchi sagte im Interview mit MS Now, es gebe "kein Problem" mit Khamenei. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Freitag gesagt, Khamenei sei verwundet und wahrscheinlich entstellt worden.

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