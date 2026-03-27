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© Wiener Linien

Baustellen

Öffi-Frust zu Ostern: U6 fällt aus, Bim und Bus stark eingeschränkt

27.03.26, 10:53
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Öffi-Fahrgäste und Autofahrer müssen sich in den Wochen rund um Ostern auf Einschränkungen im Verkehr einstellen. 

Wer in Wien während der Osterferien Wege zu bestreiten hat, sollte dafür reichlich Zeit einplanen. Denn: Die Bundeshauptstadt wird in den kommenden Wochen zur Großbaustelle.

U6-Teilstrecke komplett gesperrt 

Heute, also ab Freitagabend, wird an der U6 zwischen Währinger Straße/Volksoper und Jägerstraße gebaut. Bis 7. April wird dieser Streckenabschnitt gesperrt sein, es wird also kein Zugverkehr stattfinden. Das bedeutet: Die braune Linie fährt nur eingeschränkt, einerseits zwischen Floridsdorf und Jägerstraße, andererseits zwischen Siebenhirten und Währinger Straße/Volksoper - bzw. jeder zweite Zug endet bereits bei der Station Michelbeuern-AKH. Als Ausweichmöglichkeit wird vor allem die Linie 12 verstärkt geführt, die auch in der Nacht fahren wird.

Nussdorfer Straße U6 U-Bahn Station Wien
© Falk2

Auch Straßenbahn- und Busverkehr betroffen 

Auch bei Bim und Bus kommt es zu Einschnitten: Die Linien 11 und 71 sind bereits seit Monatsbeginn verkürzt unterwegs, der 6er fällt komplett aus. Besonders lange dauern werden die Gleisbauarbeiten in der Lerchenfelder Straße. Die Linie 46 ist daher noch bis Mitte Juli von Ring/Volkstheater bis U6-Station Thaliastraße nicht im Einsatz. Davon ist auch der Bus 13A betroffen, welcher während der Ferien nur eingeschränkt fährt und bereits bei Neubaugasse wendet. 

46 Wiener Linien Straßenbahn
© Kurt Rasmussen

Straßensperren nicht nur im Zentrum

Doch nicht nur Öffi-Nutzer sind von Baustellen betroffen: Auf den Straßen gibt es nämlich ebenso Sperren und Umleitungen. So kommt es auf der Lerchenfelder Straße/Kreuzung Auerspergstraße und Museumstraße zu Behinderungen und Sperren wegen Gleisbauarbeiten - während am Franz-Josefs-Kai eine Fahrspur aufgrund von Sanierungsarbeiten (Fahrbahn und Gehsteige) wegfällt. Und auch in Meidling und Floridsdorf sorgen weitere Baustellen für gesperrte Verbindungen und Umleitungen.

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