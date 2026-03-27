Vögel gefährdet

Nächster Paukenschlag im Streit um die Schnellstraße S34 und die Spange Wörth! Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat das Ermittlungsverfahren teilweise WIEDERERÖFFNET und für den 23. Juni eine neue mündliche Verhandlung anberaumt.

Ein schwerer Rückschlag für die Befürworter des umstrittenen Projekts: Die Umweltorganisation VIRUS hatte Beschwerde eingelegt - und bekommt nun Recht. Grund: Das EuGH-Urteil vom Februar bringt zusätzlichen Ermittlungsbedarf - nicht nur für Waldvögel, sondern jetzt auch für Fledermäuse.

Gefährdete Tiere

"S34-Spange": EuGH-Urteil lässt einiges im Unklaren

VIRUS-Koordinator Wolfgang Rehm rechnet ab: "Einige S34-Befürworter haben von Klarheit gefaselt - offenbar schneller geredet, als sie das Urteil lesen konnten!" Seine Organisation hatte unmittelbar nach dem EuGH-Urteil in der Sache C-131/24 Eingaben beim Gericht deponiert.

"Komplexe Geschichte“

Eine Genehmigung wäre "schwer darstellbar" gewesen, so Rehm, der nachtritt: "Die Situation ist komplexer, als allzu schlichte Denkweisen es nachvollziehen können." Kurzum: Der Streit um die S34 ist noch lange nicht entschieden - für niemanden!

S34 verliefe durch Landschaftsschönheit

Die S34 ist ein seit Jahrzehnten geplantes Straßenprojekt in Niederösterreich. Es verläuft durch ein Gebiet mit sehr hochwertigen, landwirtschaftlich genutzten Böden und würde viele dieser Flächen langfristig versiegeln, heißt es etwa auf s34.at.