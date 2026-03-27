Spatenstich mit Ansage: Würth baut riesiges Logistik-Zentrum in NÖ

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Würth-Österreich-CEO Michael Hempt und WKO-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker setzten gestern den ersten Spatenstich für die MEGA-Erweiterung des Würth-Logistikstandorts in Böheimkirchen.

Investitionsvolumen sind satte 20 Millionen Euro und das Ergebnis soll Folgendes sein: 10.756 Quadratmeter neue Nutzfläche und eine Logistik-Drehscheibe für ganz Osteuropa. Mikl-Leitner jubelt: "Heute ist ein wahrlich großer Tag - nicht nur für Würth, sondern für ganz Niederösterreich!"

"Wird sich rechnen“

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WKO-Chef Ecker setzt nach: "In der aktuellen Krisenzeit 20 Millionen Euro zu investieren zeigt, dass Niederösterreich ein attraktiver Standort ist - ich bin mir zu 1.000 Prozent sicher, dass sich das rechnen wird!"

188 Geothermiesonden kommen

Würth-Boss Hempt schickt ein klares Signal: "Wir warten nicht ab, wir gestalten Zukunft!" Und das auch noch GRÜN: Bereits 188 Geothermie-Sonden für Erneuerbare Energie wurden VOR Baubeginn gesetzt. Kurzum: Niederösterreich zeigt in schwierigen Zeiten Wirtschaftsstärke - Vollgas statt Rückzug!