Strom-Hammer! EVN senkt Preise ab 1. April

Gute Nachrichten für alle Haushalte im Land! Die EVN hält Wort und bringt ab 1. April 2026 einen NEUEN, günstigeren Stromtarif für alle Kunden im Netz NÖ-Gebiet.
Der Durchschnittspreis ab 1. April 2026: nur rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde! Das Besondere dabei ist: Während die Preise auf den internationalen Energiemärkten zuletzt STIEGEN, senkt die EVN ihre Tarife.
"Wir halten Wort“
- Investitionen für eine sichere Energiezukunft
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EVN-Chef Herwig Hauenschild erklärt diesen Umstand so: "Wir halten trotz der aktuellen Weltlage Wort!" Möglich mache das eine „langfristige Beschaffungsstrategie“ des Landesenergieversorgers.
Der neue Tarif hat zwei Zeitzonen
In der Hauptzeit zahlen Kunden 10,5 Cent netto pro kWh - im "Sonnenfenster" (April bis September, 10 bis 16 Uhr) sogar nur 6,9 Cent! Die Ersparnis im Vergleich zu 2025: Satte 190 Euro pro Jahr für einen Durchschnittshaushalt - das sind 15,5 % weniger! WICHTIG dabei ist allerdings: Kunden müssen selbst aktiv werden und den Tarif abschließen - am schnellsten über das EVN Kundenportal. Infos hierzu gibt es unter www.evn.at/infotour.