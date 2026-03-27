Windrad-Krach! Traismauer streitet um 8 Riesen-Turbinen

Sturm der Entrüstung in Niederösterreich! In Traismauer sorgen acht geplante Windräder am Seelackenberg für MEGA-Aufruhr.

Beim ORF-NÖ-Format "Ein Ort am Wort" kochten die Emotionen Donnerstagabend hoch. Der ursprüngliche Plan: Windpark-Betreiber W.E.B will im Wald Anlagen mit 56 Megawatt Leistung errichten. Die Bürgerinitiative "3 Gemeinden - 1 Ziel" läuft Sturm dagegen: "Das ist der denkbar ungünstigste Standort!" Im Wald lebten höchst schützenswerte Vogelarten, zudem gebe es Feuchtgebiete.

W.E.B kontert

Der Standort liege in einer offiziell ausgewiesenen Windkraftzone - eine von 71 in ganz Niederösterreich. Projektleiterin Marianna Jelinek kommt mit Zahlen: "Insgesamt geht es um 150.000 Megawattstunden pro Jahr - eine gewaltige Summe!"

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IG-Windkraft-Chef Florian Maringer stellt die große Ansage: "Irgendwoher muss ja die Energie kommen!"

SO viele Windräder soll NÖ noch verkraften

Und Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) verspricht nun eine Informationskampagne: "Wir wollen ergebnisoffen diskutieren." Ohne Umwidmung durch die Gemeinde und positive Umweltverträglichkeitsprüfung komme kein einziges Windrad, verspricht er. Seit 2019 sind alleine in Niederösterreich 15 Volksbefragungen zum Thema Windkraft durchgeführt worden, auch in Traismauer setzt sich eine Bürgerinitiative entschieden gegen das Vorhaben ein.