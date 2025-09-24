SO viele Windräder soll NÖ noch verkraften

Als ob 823 Windrad-Anlagen landesweit nicht schon genug wären, mokieren sich Bürgerinitiativen in ganz Niederösterreich. Denn das Land plant jetzt die Errichtung von 37 weiteren Anlagen. Dagegen regt sich bereits heftiger Widerstand seitens regionaler Bürgerinitiativen.

Das Land Niederösterreich will den Ausbau der Windkraft weiter vorantreiben. Ältere Windräder sollen nun modernisiert und zahlreiche neue errichtet werden. Landesweit produzieren bereits 823 Windräder elektrischen Strom, damit stehen in Niederösterreich mehr als die Hälfte aller Windkraftanlagen Österreichs. Noch in diesem Jahr sollen 37 neue Windräder in Betrieb genommen werden, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Stephan Pernkopf (ÖVP). Weitere 185 Windräder seien im erstinstanzlichen Verfahren, also im Planungsstadium.

Laut dem niederösterreichischen Klima- und Energiefahrplan wurde die Zielvorgabe für die Windkraft von 7.000 auf 8.000 Gigawattstunden (GWh) bis 2030 erhöht. Moderne Windräder können bis zu 250 Meter hoch sein, heißt es von der EVN. Sie ist der größte Betreiber von Windkraftanlagen in Niederösterreich, derzeit baut sie etwa in Gnadendorf-Stronsdorf (Bezirk Mistelbach) sieben neue Windräder.

Muss der Kaiseradler weichen?

Oft verzögern sich neue Projekte allerdings, weil Bürgerinitiativen Einsprüche einlegen und der Rechtsweg Jahre dauern kann. Proteste gibt es unter anderem gegen ein Windkraftprojekt in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn). Eine Bürgerinitiative hat dort seit Jahren Einsprüche erhoben, sie fürchtet die Zerstörung eine Waldgebietes, in dem auch ein Kaiseradler brütet. Derzeit läuft ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Wo sich Widerstand noch regt

Auch in den Gemeinden Traismauer, Herzogenburg (beide Bezirk St. Pölten) und Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die gegen die mögliche Errichtung eines Windparks protestiert. In St. Pölten-Pottenbrunn läuft eine Umweltverträglichkeitsprüfung für zwei neue Windräder, eine Bürgerinitiative setzt sich gegen den Bau ein – das Projekt verstoße gegen die Schutzabstände, heißt es. Ein jahrelanges Tauziehen gibt es auch rund um den geplanten Bau des Windparks Sallingberg (Bezirk Zwettl). Beschwerden und lange rechtliche Auseinandersetzungen verzögerten das Projekt immer wieder.