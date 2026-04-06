Spargelsaison 2026: Promi-Auflauf und weißes Gold im Marchfelderhof

Mit dem Segen von oben und der ersten Ernte im Körbchen läutet der Marchfelderhof die wohl schmackhafteste Zeit des Jahres ein: Am 8. April wird in Deutsch-Wagram bei der traditionellen Spargelgala die offizielle Saison des „königlichen Gemüses“ mit viel Prominenz und Pomp eröffnet.

Das Warten der Feinschmecker hat ein Ende. Dank der milden Witterung und der „tatkräftigen Unterstützung von Petrus“ konnte der erste Marchfeld-Spargel heuer bereits pünktlich zu Ostern gestochen werden. Doch der wahre Startschuss für die High Society und Genießer erfolgt traditionell erst mit der großen Spargelgala am Mittwoch, dem 8. April, im legendären Marchfelderhof.

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Ein Star auf Kurz-Tournee

Im ersten Spargelrestaurant Österreichs glühen bereits die Schäler. Marchfelderhof-Chef Peter Großmann bittet zu Tisch und mahnt gleichzeitig zur Eile: „Genießen Sie dieses königliche Gemüse rechtzeitig – Spargel ist ein Star und nur kurz auf Tournee.“ Ob ganz klassisch mit einer seidigen Sauce Hollandaise oder raffiniert neu interpretiert – der Marchfelder Solo-Spargel übernimmt ab sofort die kulinarische Regentschaft.

Prominenter Vorgeschmack und royale Krönung

Einen ersten Blick auf die diesjährige Ernte durften bereits ausgewählte Gäste werfen: Die amtierende Spargelkönigin Carolina posierte bereits vorab mit Model Beatrice Turin und Hausherr Peter Großmann für die Kameras. Doch bei aller Schönheit der Ehrengäste blieb eines klar: Der eigentliche Star des Abends ist und bleibt die weiße Stange selbst.

Das Event-Highlight in Deutsch-Wagram

Die Gala am 8. April (Beginn 19:00 Uhr) verspricht auch heuer wieder ein gesellschaftliches Ereignis der Extraklasse zu werden. Das Programm liest sich wie ein Festspiel für die Sinne: Der Spargel wird mit musikalischem Geleit und kirchlichem Segen in die Saison verabschiedet, die neue Spargelkönigin wird gekrönt und ein 4-Gang-Spargelmenü inklusive korrespondierender Weinbegleitung erwartet die prominenten Feinschmecker.

Wenn sich die Tore des Marchfelderhofs öffnen, beginnt für die Spargel-Liebhaber des Landes eine Zeit des Genusses, die so flüchtig wie exklusiv ist. Wer dabei sein will, sollte sich sputen – denn wenn die Saison erst einmal Fahrt aufnimmt, ist der „Star“ schneller wieder von der Bühne verschwunden, als es den Gourmets lieb ist.