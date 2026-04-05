Spiel, Satz & Sieg: Traumhafte Tennis-Resorts in Österreich

Aufschlagen in einer Traumkulisse. Für Tennisbegeisterte heißt es: Aufschlag, Vorhand, Genuss! Ob Kärnten, Oberösterreich oder SalzburgerLand – diese Hotels verbinden sportliche Aktivität mit entspannender Wellness und bieten die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Tennisurlaub.

In den heimischen Top-Tennishotels können Tennisfans ihrem Hobby nachgehen und danach in großzügigen Wellnessbereichen regenerieren, ihren Muskelkater „pflegen lassen“ und Kraft tanken für den nächsten Aufschlag. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Familie – hier wartet der perfekte Mix aus Sport, Natur und Erholung.

Brennseehof/Feld am See wurde rundum erneuert: 17 Zimmer und Suiten modernisiert, neu gestalteter Kidsclub und mehrstöckige Softplay-Anlage. © Gert Perauer

Tennisparadies am Brennsee

Das Vier-Sterne-Superior Familienhotel Brennseehof in Feld am See ist ein wahres Paradies für aktive Familien und sportbegeisterte Gäste. Die Lage am ruhigen, glitzernden See, umgeben von sanften Hügeln und Wäldern, macht jeden Tennisaufschlag zu einem besonderen Erlebnis. Insgesamt 12 Tennisplätze stehen zur Verfügung, darunter die moderne Tennisarena mit drei Sandplätzen, einem stylischen Clubhaus und einer Tribünen-Terrasse, auf der Zuschauer spannenden Matches folgen können. Anfänger und Profis profitieren von Kursen der renommierten Sportschule Krainer, die Technik, Aufschlag und Taktik individuell verbessern.

Für Kinder: Sporty's Welt - Spiel, Spaß und Bewegung auf 4 Etagen. © Gert Perauer

Doch das Hotel bietet weit mehr als Tennis: Ein Bademantelgang verbindet die Zimmer direkt mit der Wasser-Erlebniswelt „Seewellness“. Hier warten mehrere beheizte Indoor- und Outdoor-Pools, ein riesiges Strandbad mit 7.000 m² Liegewiese und Sonnenliegen, ideal für Familien und Sonnenanbeter. Acht verschiedene Saunen – vom klassischen finnischen Saunagang bis zur Seesauna – sowie das Massage- und Beauty-Center sorgen für absolute Entspannung. Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Sport- und Freizeitprogramme – von Ballsport über Bogenschießen bis zu geführten Naturerlebnissen rund um den See. Wer nach dem Tennis noch frische Luft und Bewegung sucht, kann die umliegenden Wander- und Radwege erkunden oder gemütlich am Seeufer spazieren gehen. Der Brennseehof vereint also sportliche Aktivität, Wellness und Naturerlebnis in perfekter Harmonie – ein Ort, an dem der Urlaub zu einem rundum erfüllenden Erlebnis wird.

Eichingerbauer. Den perfekten Tennisurlaub komplettieren hier das feine Spa mit beheiztem Außen-Pool und die Gourmet-Küche. © Eichingerbauer

Aktivurlaub pur am Mondsee

Das Vier-Sterne-Superior Hotel Eichingerbauer am Mondsee bietet Tennis sowohl draußen auf Sandplätzen als auch drinnen auf Granulat. Staatlich geprüfte Trainer der Tennisschule Mandl verbessern Vor- und Rückhand, und für Kinder gibt es spezielle Kurse und Trainingscamps. Der großzügige Wellnessbereich umfasst ein ganzjährig beheiztes Schwimmbad, Infrarotsauna, Sole-Tropfbad, Massagen und Ruheräume – perfekte Entspannung nach sportlicher Aktivität.

Werzers Tennisarena verfügt über 11 Sand- sowie zwei Hallenplätze und lädt nach dem Spiel ins See-Bad zum Entspannen. © Gert Perauer

Aufschlag mit Seeblick in Pörtschach

Eine echt runde Sache ist der Tennisurlaub im Vier-Sterne-Superior Werzers Hotel Resort in Pörtschach. Sandplätze, 1 Center Court, 1 Tennishalle mit 2 Indoor-Plätzen und 2 Squash-Boxen garantieren Spielvergnügen für Anfänger wie passionierte Tennisspieler. Ob Hobbyspieler, Profi oder Kind – die Plätze vor der traumhaften Seekulisse bieten perfekte Bedingungen. Nach dem Match locken Abkühlung im Wörthersee, Genuss im Seerestaurant, Entspannung im Wellnessbereich – dabei dem Muskelkater ein Schnippchen schlagen. ReiseLust-Tipp: Nutzen Sie nach dem Tennismatch Werzers Kältekammer (-110 °C) zur Revitalisierung von Körper und Geist.

Tennis im Rauriserhof. Verbessern Sie Aufschlag und return im Rauriserhof, auf 3 Frei- und 3 Hallenplätzen. © Rauriserhof

Tennis & Bergwellness in Rauris

Das Vier-Sterne-Hotel Rauriserhof am Ortsanfang von Rauris ist das einzige Tennishotel im Tal und bietet zwei Sandplätze, einen Domo-Advantage-Belag und zwei Hallenplätze. Tennistrainer können jederzeit gebucht werden. Abseits der Tennisplätze laden geführte Wanderungen und die Wellness-Welt mit Panoramahallenbad, Außenpool, Saunalandschaft und der 80 m² Fitnessraum mit Bergblick zur Erholung ein.

Karnerhof/Villach. Spielen mit Blick auf den Mittagskogel – Seitenwechsel ist Pflicht. © Karnerhof

Seegenuss und Tennis am Faaker See

Seit über 40 Jahren fliegt im Karnerhof der gelbe Filzball über das Netz. Zwei gepflegte Sandplätze, direkt vom Strandbad erreichbar, bieten ideale Bedingungen für Anfänger und Fortgeschrittene – stets mit Panoramablick auf den Faaker See. Wer seine Technik verbessern möchte, trainiert mit erfahrenem Coach. Danach lockt Entspannung im großzügigen Seemotion Spa mit ganzjährig beheiztem Infinitypool, Whirlpool und sonnigen Liegebereichen – so geht Tennisurlaub in Kärnten mit Seeblick.

Sport trifft Erholung. Das Bachmanngut Wolfgangsee bietet alles für einen perfekten Tennisurlaub für alle Könnerstufen. © Bachmanngut

Tennisspaß bis Mitternacht am Wolfgangsee

Auf einem sonnigen Plateau über dem Wolfgangsee liegt das Bachmanngut, das über eine eigene Tennishalle mit drei Plätzen und drei Sandplätzen im Freien verfügt. Hier kann nicht nur bei jedem Wetter trainiert werden, sondern auch bis Mitternacht dank der ausgezeichneten Flutlichtanlage. Ein südafrikanisches Trainerteam betreut professionell alle Könnerstufen. Tenniskurse bei Buchung reservieren.

Top-Adressen für Ihren Tennis- Urlaub mit Wellness und Panorama

Familien-Sporthotel Brennseehof****s/Feld am See. Durch die Kombination aus vielfältigen Kinderangeboten und dem umfangreichen Sportangebot darf sich das Resort 1. Kinder-Sporthotel Österreichs nennen. Großzügige Freizeit-/Sportanlage mit mehr als 15.000 m² bietet ausreichend Platz für die ganze Familie. Der Brennseehof ist darüber hinaus bekannt für seine Alpe-Adria-Küche mit Spezialitäten aus der Region Kärnten und Friaul. 1N im DZ Tennisfan mit VP ab 128 Euro p. P. www.brennseehof.com

Eichingerbauer ****s/St. Lorenz am Mondsee. Familiengeführtes Tennis- und Wellnesshotel mit Tennishalle, Sandplätzen im Freien und Indoor-Granulatplätzen. Diverse Events. „Tennis Intensiv-Partnerkurse“-Angebot 2N inkl. HP und 5 x 90 min. Training ab 558 Euro p. P. http://www.eichingerbauer.at

Werzers Hotel Resort/Pörtschach. Direkt am See kann man Tennis von seiner schönsten Seite erleben. Werzers Arena: 6 Sand- und 2 Hallenplätze. 2.000 m² große Panorama-Spa-Oase. Spiel.Platz.See Pauschale von 10. 4. bis 11. 6. 2N inkl. freies Spiel in Werzers Tennisarena outdoor (3 Std./Tag/Zimmer), Genießer-HP und Kältekammer . Ab 306 Euro p. P. www.werzers.at

Rauriserhof****s/Rauris. Wanderhotel mit Tennis im Nationalpark Hohe Tauern. Zwei Sandplätze und eine Tennishalle. 1N im DZ Classic Morgensonne ab 150 Euro p. P. Diverse Tennispakete zubuchbar. www.rauriserhof.at

Karnerhof*****/Villach. Familiengeführtes Wellness- und Genießerhotel mit Spa und Infinity-Pool. 2 gepflegte Sandplätze am Strand mit Beschattung – kostenfrei für Hotelgäste. 7N im DZ Standard Plus inkl. HP ab 277,50 Euro/Nacht. www.karnerhof.com

Bachmanngut****/St. Wolfgang. Tennisurlaub auf höchstem Niveau am Wolfgangsee mit 3-Platz-Tennishalle und Freiplätzen. 1N im DZ Komfort für 2 Pers. ab 310 Euro. www.bachmanngut.at

Viel Spaß im nächsten Tennisurlaub!