Muskelkater schnell loswerden: Die besten Tipps für schnelle Regeneration

Muskelkater nach dem Training oder (Halb-)Marathon? Autsch! Doch keine Sorge: Mit diesen Tricks sind die Schmerzen schnell Geschichte und sie können bald wieder durchstarten.

Sie kennen das sicher: Man übertreibt es mal beim Training, wagt sich nach langer Pause wieder ins Fitnessstudio – oder läuft beim Marathon mit. Und am nächsten Tag? Autsch! Die Muskeln fühlen sich an, als wären sie von einem Lkw überrollt worden. Muskelkater ist eben der charmante Reminder Ihres Körpers: „Danke für die Action – aber das nächste Mal bitte etwas gemütlicher.“

Die gute Nachricht: Muskelkater verschwindet von selbst. Die bessere Nachricht: Sie können einiges tun, damit es schneller geht und nicht ganz so weh tut.

1. Bewegung statt Couch-Potato

Leichte Bewegung hilft mehr als Stillstand. Spazieren gehen, Radeln ohne Gegenwind oder ein paar entspannte Yoga-Übungen bringen den Kreislauf in Schwung und fördern die Regeneration.

2. Wärme wirkt Wunder

Eine heiße Dusche, ein Bad oder die Wärmflasche lockern verspannte Muskeln und regen die Durchblutung an. Sauna funktioniert wie der Wellness-Turbo.

3. Massagen – aber mit Gefühl

Bitte kein Wrestling mit der Faszienrolle direkt auf den schmerzenden Stellen. Sanfte Massagen dagegen können angenehm sein und die Muskeln entspannen. Faustregel: Alles was sich „aua“ anfühlt, lieber lassen.

4. Eiweiß, Baby!

Proteinreiche Kost unterstützt die Muskelreparatur. Topfen, Hülsenfrüchte, Eier oder ein Smoothie mit Proteinpulver tun jetzt besonders gut.

5. Schlafen wie ein Champion

Im Schlaf läuft die Regeneration auf Hochtouren. Also: gönnen Sie sich Ihre acht Stunden.

6. Magnesium & Co.

Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalium können Krämpfen vorbeugen und die Muskeln entspannen. Ein Bananensmoothie ist also nicht nur lecker, sondern auch nützlich.

7. Kälte-Boost

Ein kurzer Kältereiz (z. B. Wechselduschen oder Eisbäder, wenn Sie hartgesotten sind) kann Entzündungsprozesse im Muskel abmildern. Wer kein Fan von Eisschocks ist, probiert einfach kaltes Abduschen.

8. Viel trinken

Wasser ist Regenerationssprit. Flüssigkeit hilft, Stoffwechselprodukte schneller abzutransportieren. Kleiner Trick: Wer Wasser langweilig findet, kann’s mit Zitronenscheiben oder Minze aufpeppen.

Muskelkater ist lästig, aber kein Drama. Mit Wärme, sanfter Bewegung, gesunder Ernährung, genug Schlaf und vielleicht einem Hauch Geduld sind Sie schnell wieder fit.